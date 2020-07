A Camaïeu, uma empresa francesa de pronto-a-vestir com três lojas e 11 empregados no Luxemburgo, está em processo de liquidação judicial em França desde o dia 27 de maio.

Luxemburgo 2 min.

OGBL apela a que empregos da Camaïeu no Luxemburgo sejam preservados

A Camaïeu, uma empresa francesa de pronto-a-vestir com três lojas e 11 empregados no Luxemburgo, está em processo de liquidação judicial em França desde o dia 27 de maio.

O futuro das lojas Camaïeu do Luxemburgo continua incerto. Vítima da crise sanitária ligada à covid-19, mas também de erros estratégicos no passado, a empresa, que emprega quase quatro mil pessoas em todo o mundo, procura atualmente compradores a fim de evitar a falência.



Segundo a OGBL, foi apresentado um total de sete pedidos de aquisição em França, incluindo duas ofertas globais que, em princípio, assumem a totalidade da empresa. Destas duas ofertas, uma é da atual direcção da empresa, que já anunciou a sua intenção de vender uma grande parte das lojas em França, bem como todas as lojas na Bélgica, Suíça e Luxemburgo.

A outra oferta global vem de um grupo imobiliário em Bordéus e que segundo o sindicato "seria mais favorável às lojas". Espera-se uma decisão perante os tribunais franceses dentro da próxima semana.

OGBL organiza novo protesto em defesa dos postos de trabalho na Guardian O sindicato está preocupado com a fusão das unidades de Dudelange e de Bascharage, envolvendo cerca de 450 trabalhadores.

Segundo a OGBL, embora os representantes franceses dos trabalhadores estejam envolvidos no processo, tal não é o caso noutros países. No Luxemburgo, como na Bélgica, o pessoal e os seus representantes são "confrontados com uma total falta de transparência".

A fim de coordenar atividades e desenvolver uma estratégia sindical transfronteiriça, a OGBL está em estreito contacto com os sindicatos belgas e franceses representados no grupo Camaïeu.

Neste sentido, uma delegação do Luxemburgo deslocou-se a Bruxelas a 13 de julho para apoiar os colegas belgas que se encontravam em greve, mas também para se encontrar com os outros sindicatos.

A OGBL exige, em comunicado, que todos os empregos no Luxemburgo, bem como nos outros países, sejam preservados. O sindicato, que se diz pronto para qualquer discussão sobre este assunto, apela aos potenciais compradores a "incluir todas as lojas fora de França nas suas respetivas ofertas e a assumir um compromisso credível para salvaguardar todos os empregos".

Caso contrário, a OGBL lança já um apelo "à solidariedade no setor e apela também aos empregadores do meio e à sua federação para que façam tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar que, em caso de falência ou não aquisição de lojas no estrangeiro, ou as três lojas luxemburguesas sejam retomadas ou o pessoal em causa seja retomado".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.