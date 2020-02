A central sindical pede, também, a intervenção do Ministro do Trabalho.

OGBL alerta que trabalhadores não podem ser penalizados com medidas preventivas

A central sindical pede, também, a intervenção do Ministro do Trabalho.

A OGBL denuncia casos de empregadores que estão a “obrigar os trabalhadores a tirar férias legais para cobrir o período de quarentena". A maior central sindical luxemburguesa critica fortemente esta situação. “Em nenhuma circunstância um trabalhador pode ser forçado a usar as suas férias, destinadas a descanso, como uma medida preventiva ordenada pelo seu empregador”, diz a OGBL em comunicado. Os empregadores que decidam "impor "quarentena" aos seus empregados devem conceder-lhes licenças extraordinárias ou isenção do trabalho sem perda de remuneração”, recomenda a central sindical. A OGBL pede, também, a intervenção do Ministro do Trabalho solicitando que “emita uma circular aos empregadores com o objetivo de conscientizá-los de suas responsabilidades e lembrá-los de suas obrigações em relação à proteção da saúde de seus empregados”. Se necessário, a OGBL também considera que o recurso ao "desemprego técnico acidental ou involuntário", conforme previsto no Código do Trabalho , deve ser considerado para as empresas cujas operações sejam parcial ou totalmente interrompidas após a introdução de medidas preventivas para combater a propagação da epidemia do Coronavírus”. A OGBL apela a que as empresas avançem com “uma vasta gama de medidas, abrangendo tanto a higiene como os métodos de trabalho”. Neste contexto, solicitam que deve ser dada especial atenção aos trabalhadores que estão mais expostos ao público no decurso do seu trabalho. Estes “devem poder beneficiar de medidas preventivas reforçadas”, conclui a central sindical.