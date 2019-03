O limite de superfície das lojas nas estações de serviço é de 20 metros quadrados. Poucos são os cumpridores.

OGBL alerta para ilegalidade da maioria das estações de serviço no Luxemburgo

A central sindical OGBL diz que a maior parte das estações de serviço no Luxemburgo está numa situação de ilegalidade. No rescaldo de um encontro entre o presidente do sindicato, André Roeltgen, e o ministro das Classes Médias, Lex Delles, a OGBL chama a atenção para o caso das estações de serviço, denunciando o facto de a maioria não respeitar as regras em vigor.

O sindicato explica que a lei as autoriza a vender, além de combustíveis, produtos alimentares e não-alimentares de primeira necessidade, desde que a superfície do espaço não exceda os 20 metros quadrados. A estrutura sindical sublinha, contudo, que, “como todos podem ver”, a regra “está longe de ser respeitada”.

Além da situação dos postos de abastecimento, o encontro com o ministro serviu para discutir a questão dos horários de funcionamentos das lojas, com a OGBL a pedir novamente que a lei seja revista, tal como está previsto no programa de coligação governamental. O sindicato lembra que a conciliação da vida privada e profissional é uma das prioridades assumidas pelo Executivo para os próximos cinco anos e que, por isso, “não pode ser ignorada”.

A central sindical volta assim a manifestar-se contra a liberalização completa dos horários de funcionamento das lojas, como exige a Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC). Uma medida que, segundo a OGBL, teria “consequências dramáticas para as condições de trabalho e para a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio”.

O sindicato pede, uma vez mais, a abolição do sistema atual, no qual o ministério pode autorizar, mediante pedido, o prolongamento dos horários de funcionamento das superfícies comerciais, abrindo assim exceções à lei.

Sindicatos contra, patrões a favor. A OGBL propõe, por isso, que estas e outras questões sejam negociadas com os sindicatos no âmbito de convenções coletivas de trabalho ou acordos interprofissionais.

