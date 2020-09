OGBL acusa A1 Clean Sàrl de dispensar ilegalmente seis trabalhadoras do setor das limpezas

OGBL diz que o processo é ilegal. A empresa responde que está a cumprir a lei.

Trabalhadoras do setor das limpezas protestaram esta manhã contra a dispensa que consideram ilegal de seis trabalhadoras. O protesto, organizado com o apoio do sindicato OGBL, contesta o processo que levou estas funcionárias a ficar sem trabalho decorreu em frente às instalações do grupo St Paul, proprietário do Contacto. Em causa estão os postos de trabalho de seis funcionárias do setor da limpezas que trabalhavam previamente na Express Services Sàrl nas instalações do grupo St. Paul. Com a transferência do contrato para a empresa A1 Clean Sàrl ficaram sem trabalho.

Algumas destas trabalhadores tinham um contrato com mais de 20 anos com a empresa Expresso Services Sàrl e, agora, “nem sequer têm direito a pedir subsídio de desemprego”, adianta Luísa Gomes uma das trabalhadoras afetadas.

Tudo aconteceu no dia 1 de Setembro quando se preparavam para entrar nas instalações e verificaram que os seus cartões de acesso “estavam bloqueados”, revela em declarações ao Contacto Luísa Gomes, uma das trabalhadoras afetadas que participou esta manhã na manifestação. O que, segundo o sindicato, nunca podia ter acontecido. Já que “a convenção coletiva de trabalho prevê que as trabalhadoras passem a ter vínculo com a nova empresa prestadora de serviços”, explica Jessica Lopes, representante da OGBL.

Uma fonte da empresa A1 Clean Sàrl alega que estão “a cumprir a lei”.

Em nota enviado ao Contacto, a empresa defende que “o artigo 5.1 da convenção coletiva de trabalho para o pessoal de “limpeza de edifícios” que prevê uma obrigação de transferência do contrato de trabalho que se segue a uma adjudicação ou à decisão do cliente, não é claramente válida”.

Uma interpretação contestada pelas trabalhoras que, caso não consigam uma solução através da conciliação, vão recorrer aos tribunais.

