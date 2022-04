OGBL. 1° de Maio marcado por manifestação contra mexida na indexação salarial

A OGBL divulgou a sua programação para o 1° de Maio, Dia do Trabalhador, feriado que calha este ano num domingo.

Lusa A OGBL divulgou a sua programação para o 1° de Maio, Dia do Trabalhador, feriado que calha este ano num domingo.

A maior central sindical do país traz este ano como destaque uma manifestação contra a mexida na indexação salarial, assinada pela tripartida, no dia 31 de março.

A OGBL recusou fazer parte deste acordo, por considerar que as medidas, como o adiamento para 2023 da segunda tranche do índex, diminuem o poder de compra da população ativa e provocam o desmantelamento social.

A marcha da "manifestação pelo índex" vai arrancar da Gare da Cidade do Luxemburgo às 10h do feriado 1 de maio, em direção à Abadia Neimënster, onde se realiza a festa da OGBL sobre o Dia do Trabalhador.

Às 11h30 é esperado o discurso da presidente da central sindical, Nora Back, no grande átrio da abadia, no Grund. Uma hora depois, arranca a "Festa do Trabalho e das Culturas", que se estende até às 18h, com vários concertos, espetáculos para pequenos e graúdos, animação, ateliês criativos, exposições, gastronomia e stands. A Rádio Latina vai estar também no local com um stand.

Os detalhes da programação podem ser consultados aqui.



