Oficial: Serge Wilmes e Frank Engel são os únicos candidatos à presidência do CSV

Agora é oficial.

O deputado Serge Wilmes e o eurodeputado Frank Engel são mesmo os únicos candidatos à presidência do Partido Cristão Social (CSV). A informação foi confirmada ontem pelo partido, numa cerimónia de ano novo, em Niederanven, de acordo com a imprensa nacional.

Wilmes e Engel vão então disputar o posto ocupado por Marc Spautz desde 2014. A decisão será conhecida ainda este mês, no congresso nacional do CSV, marcado para o dia 26, em Moutfort. A data servirá também para eleger os vice-presidentes e o secretário-geral do partido.

Serge Wilmes, 36 anos, é deputado desde 2013. Nas eleições legislativas de outubro foi candidato pelo círculo eleitoral do centro, acabando por ser o segundo candidato cristão social mais votado, depois de Claude Wiseler. Globalmente, e tendo em conta todos os partidos, Wilmes foi um dos poucos a recolher mais de vinte mil votos.

Frank Engel, 43 anos, foi eleito para o Parlamento Europeu pela primeira vez em 2009, tendo sido reeleito em 2014. A sua chegada a Estrasburgo remonta a 1999, quando integrou o gabinete do luxemburguês Jacques Santer, antigo presidente da Comissão Europeia. Entre 2001 e 2009 desempenhou as funções de secretário-geral do grupo parlamentar do CSV.

Diana Alves