Vão participar ainda no evento o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, entre outras individualidades.

Cerimónia

Ocupação nazi. Grão-Duque preside homenagens à solidariedade e coragem luxemburguesa

Henrique DE BURGO O Grão-Duque Henri vai presidir, este domingo, às homenagens à solidariedade e coragem do povo luxemburguês durante a ocupação alemã, entre 1940 e 1945.

O soberano vai depor uma coroa de flores, às 10h15, em frente ao Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa, na capital (boulevard FD Roosevelt) e reacender a chama da memória.



As cerimónias passam depois a ter lugar no monumento em memória das vítimas da Shoah, seguida do Memorial (Gëlle Fra) na Place de la Constitution e do Memorial de Deportação, em Hollerich.

Já às 12h15, a comitiva segue para o Monumento Nacional à Resistência e Deportação, também na capital.



