Ocupação dos restaurantes foi de 30 a 40% no fim de semana de Pentecostes

Susy MARTINS

Cerca de 1.500 empresas do setor da Horeca reabriram as suas portas logo no fim de semana de Pentecostes. Na semana a seguir foram mais 700 estabelecimentos. Estes dados foram revelados ontem, no Parlamento, pelo ministro do Turismo, Lex Dellles, em resposta a uma questão parlamentar da deputada dos Verdes, Stéphanie Empain.

O fim de semana prolongado de Pentecostes é habitualmente sinónimo de acréscimo de turistas no Luxemburgo, no entanto este ano, a pandemia da covid-19 trocou as voltas aos proprietários de restaurantes, cafés e hotéis.

Os restaurantes apontam que somente 30% a 40% das suas mesas estiveram ocupadas com clientes. Nos hotéis o resultado ainda é inferior, sendo que a taxa de ocupação nesse fim de semana de Pentecostes foi de 12%. Segundo o ministro do Turismo, este resultado deve-se ao facto de muitos turistas não poderem viajar para o Luxemburgo, com aeroportos e fronteiras ainda encerrados.

Note-se que para impulsionar o turismo no Luxemburgo, o Governo decidiu que cada residente com mais de 16 anos de idade e cada trabalhador transfronteiriço receberá um voucher de 50 euros que poderá ser utilizado para uma noite num hotel, pensão ou parque de campismo do país.



