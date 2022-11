O objetivo é diminuir a utilização do carro e fomentar a utilização de transportes públicos nos percursos para o trabalho.

Circulação

OCDE propõe criar portagens no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS O objetivo é diminuir a utilização do carro e fomentar a utilização de transportes públicos nos percursos para o trabalho.

Criar portagens e aumentar os seus preços progressivamente e fazer crescer as restrições à política de estacionamento. Estas são duas das medidas apontadas para reduzir a utilização do carro no Luxemburgo, um dos países da OCDE em que a população mais recorre a este meio de transporte.

O objetivo destas recomendações é garantir a transição para uma economia verde, reduzindo a utilização dos combustíveis fósseis. Para esse efeito, propõe-se também o aumento do preço dos combustíveis que continuam a ser os mais baratos dos países da Grande Região.



Intervenção no mercado de habitação é necessária

No outro extremo da tabela estão os preços da habitação que foram os que mais aumentaram, quando comparados com os aumentos dos países vizinhos.

OCDE defende fim da indexação automática de salários no Luxemburgo Aumentar a idade da reforma é outra das recomendações do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), sobre o Luxemburgo, a que o Contacto teve acesso.

O cenário de “sobreaquecimento do mercado de habitação” com “um aumento dos preços superior ao registado na maioria dos países da OCDE degradam o acesso financeiro à habitação e fazem com que a dívida das famílias chegue a 180% do seu rendimento disponível no primeiro trimestre de 2022”, é o diagnóstico traçado no relatório da OCDE.

Para além disso, “o aumento das taxas de juro pode gerar dificuldades no pagamento dos empréstimos a taxas de juro variável, principalmente daqueles que têm rendimentos mais baixos”, pode ler-se no relatório.

Mais casas? Com créditos fiscais e incentivos financeiros

Para aumentar as casas disponíveis nas comunas, a OCDE propõe recorrer “a créditos fiscais e à criação de incentivos financeiros para que as comunas se sintam encorajadas a aumentar a densidade urbana, com a construção de habitações ecológicas”.

Na área da agricultura o relatório defende a necessidade de “regulamentar a utilização de fertilizantes e pesticidas”. Outra das medidas defendidas passa por condicionar os apoios nacionais à agricultura à adoção de práticas agrícolas duráveis e que protejam o ambiente.

