OCDE. Luxemburgo volta a destacar-se como mau aluno nos testes PISA

Paula CRAVINA DE SOUSA

O Grão-Ducado voltou a desiludir nos testes do PISA – programa internacional de avaliação de alunos – que põem à prova estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências. Significa que o Luxemburgo ficou abaixo da média da OCDE em todas aquelas matérias. Além de ficar abaixo da média, há outro fator alarmante: tratam-se dos piores resultados do Luxemburgo desde que os testes começaram a ser feitos, em 2000. Nunca as pontuações foram tão baixas.

O estudo divulgado esta terça-feira é feito de três em três anos pela Organização para a Cooperação e desenvolvimento Económico (OCDE). A edição de 2018 avaliou cerca de 600 mil alunos de 15 anos de 79 países. O relatório deste ano centrou-se sobretudo na leitura, mas a matemática e ciências também foram avaliados. Concretamente, no Luxemburgo participaram 5.230 alunos de 44 escolas.



No que à leitura diz respeito, o Luxemburgo conseguiu 470 pontos, abaixo da média de 487 pontos da OCDE e abaixo da pontuação de quase todos os países europeus. Em ciências, o cenário repete-se: 477 pontos para os alunos do Grão-Ducado, menos do que os 487 da OCDE e um dos mais baixos entre os europeus. Os estudantes no Luxemburgo conseguiram 483 pontos, também abaixo dos 483 pontos da média dos 79 países que entraram no estudo. Os resultados em leitura e ciências foram piores do que nos testes anteriores realizados em 2012 e 2015. A performance caiu 11 pontos na leitura e seis nas ciências, face a 2015. Quanto à matemática, a nota foi próxima da conseguida em 2015, mas 10 pontos abaixo da que foi conseguida em 2003.



Os valores do Grão-Ducado ficam também abaixo dos conseguidos pelos países de fronteira, Alemanha, Bélgica e França, e de Portugal. A Bélgica destaca-se na matemática, com uma pontuação de 508 e a Alemanha, nas ciências, com 503 pontos.