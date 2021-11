As autoridades sabem apenas que os três agressores são homens jovens de origem norte-africana.

Agressão

Obrigam autocarro a parar e atacam motorista com gás pimenta na capital

Tiago RODRIGUES Três jovens aparentemente bêbedos agrediram um motorista de autocarro com gás pimenta na noite de sexta-feira, no bairro de Neudorf, na capital.

De acordo com a polícia, os três jovens estavam a ser mal comportados, aparentemente sob o efeito do álcool, durante a viagem e o motorista pediu-lhes que saíssem do autocarro na rue André Vésale, por volta das 21h15 de sexta-feira.

Depois de saírem e do autocarro ter dado meia volta no terminal seguinte, os três pararam no meio da estrada e impediram o condutor do autocarro de continuar a viagem.

Um dos agressores atirou gás pimenta através da janela aberta da cabine do motorista e depois os suspeitos fugiram. O motorista do autocarro foi levado para o hospital.

As autoridades sabem apenas que os três agressores são homens jovens de origem norte-africana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.