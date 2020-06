Gilliane Warzée não é apenas artista, mas também enfermeira. As suas experiências vividas durante a pandemia foram agora transferidas para as suas pinturas.

Luxemburgo 3 min.

"Obrigada". Dos hospitais até às telas

Sophie HERMES Gilliane Warzée não é apenas artista, mas também enfermeira. As suas experiências vividas durante a pandemia foram agora transferidas para as suas pinturas.

"Obrigada". Esta é a simples palavra que dá título às duas obras de 1,20 metros por 1 metro que Gilliane Warzée doou ao Hôpitaux Robert Schuman. Nelas pode ver-se o retrato de uma enfermeira, uma de frente e outra de lado.

A enfermeira representada nas duas obras simboliza toda a equipa médica que trabalhou incansavelmente durante a pandemia de coronavírus. Com as suas pinturas, a artista quer enfatizar a coragem e a vontade de fazer sacrifícios, os esforços e as dificuldades de toda a profissão durante a fase aguda da pandemia de coronavírus. Isto, porque Gilliane Warzée sabe, baseada na sua própria experiência, como é que a vida quotidiana nos hospitais se tem passado nas últimas semanas e nos últimos meses.



Belga, de 42 anos de idade, não é apenas uma artista, mas também uma enfermeira em funções no Hôpitaux Robert Schuman, no Luxemburgo. Sente que já deve ter nascido para a profissão, já que a partilha com a mãe.

"Eu queria assumir esta profissão desde tenra idade", conta. Warzée gosta particularmente do contato social com os pacientes e colegas. "Isso fortalece-me e ajuda-me a manter o equilíbrio", explica. No entanto, manter o equilíbrio nem sempre foi fácil para a equipa do hospital estas últimas semanas, uma vez que a pandemia colocou muita pressão sobre os profissionais.

"Nunca vivemos nada parecido", diz Gilliane Warzée. Enquanto descreve momentos stressantes, também devido à situação estar a mudar constantemente. "Poderíamos ser chamados de volta a qualquer momento e fomos enviados para onde fosse necessário pessoal", explica ela. Em suma, a organização funcionou muito bem. E foi assim que se manteve para Gilliane Warzée, que ocupa uma posição com horário pela metade para que possa ter tempo suficiente para a sua arte, mesmo com essa carga de trabalho.

Assim que descobriu a sua paixão pela pintura, Warzée trabalha a meio gás no mundo da enfermagem. Sentiu que tinha que pintar aos 28 anos, quando esperava o primeiro filho. Em 2006, fez cursos para poder criar uma base de conhecimento.Enquanto isso, combinava o seu trabalho como enfermeira com a pintura.

No entanto, a arte estava fora de questão durante a fase aguda da pandemia. Tintas e espátulas permaneceram paradas por dois meses. “Quando uma pessoa pinta, precisa esquecer tudo ao seu redor. Durante a crise, vivi um período de incerteza que me impediu de pintar ”, comenta. “Mas quando a situação acalmou novamente, os dois retratos da enfermeira foram a primeira coisa que eu quis pintar.” Com isso, queria combinar s asuas duas paixões e o que acabara de experienciar.

As imagens têm um valor emocional muito alto para a artista. Essa era uma das razões pelas quais queria doá-las e não vendê-las. "Pintei-os para agradecer a todos os funcionários." A enfermeira também quer agradecer pelo apoio que a equipa do hospital recebeu de particulares e empresas durante a fase aguda da pandemia. "Recebemos bolos, chocolate e cremes para as mãos", explica, enfatizando que foram os gestos que a tocaram muito. Assim como a imagem que recebeu do empregador.

Este artigo foi originalmente publicado na versão alemã do Luxembourg Wort

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.