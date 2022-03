São milhares os manifestantes - mulheres e homens - que se juntaram esta terça-feira para protestar contra as condições de vida e de trabalho das mulheres migrantes, consideradas as maiores vítimas de discriminação no Grão-Ducado. Veja as imagens.

Dia Internacional da Mulher

"Obrigada à minha mãe migrante". Milhares chamam a atenção para as maiores vítimas de discriminação no Grão-Ducado

Madalena QUEIRÓS São milhares os manifestantes - mulheres e homens - que se juntaram esta terça-feira, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, para protestar contra as condições de vida e de trabalho das mulheres migrantes, consideradas as maiores vítimas de discriminação no Grão-Ducado.

A marcha, que tem lugar na Cidade do Luxemburgo, é encabeçada por um grupo de mulheres migrantes da Journée Internationale des Femmes (JIF), e teve início esta terça-feira às 17H15 de onde partiu da Place de la Gare - o objetivo é que os manifestantes marchem até à Place d'Armes.



Na frente da marcha estão migrantes e representantes do movimento da comunidade LGBTQI porque "são as mulheres mais discriminadas", denuncia Jéssica Lopes da Journée Internationale des Femmes (JIF), uma das organizadoras do protesto.

Há cartazes empunhados por homens a agradecer às mães migrantes - muitas delas portuguesas - e nem a guerra na Ucrânia foi esquecida, com mensagens como"Feministas contra a guerra". Uma das faixas chama a atenção para estas mulheres "invisíveis" que não podem continuar a ser discriminadas.

10 Marcha contra a discriminação das mulheres migrantes na Cidade do Luxemburgo, esta terça-feira, dia 8 março, Dia Internacional da Mulher. DR

Este Dia Internacional da Mulher no Luxemburgo é dia de protestos e greve. São quatro as reivindicações apresentadas por esta organização:

1. Regularização de todos os imigrantes sem documentação

"Os residentes ilegais, geralmente referidos como 'migrantes sem documentação', são vulneráveis à exploração laboral e a todas as formas de violência. Devido à sua dificuldade de acesso à residência legal, não têm acesso ao mercado de trabalho e são forçadas a trabalhar sem contrato, frequentemente em circunstâncias muito precárias. A sua condição também implica uma vida oculta, em clandestinidade jurídica, social e económica e, portanto, socialmente invisível.

Desemprego das mulheres dispara durante a pandemia O principal problema é que, mesmo depois do fim da pandemia, as taxas de desemprego das mulheres continuam elevadas, enquanto nos homens o desemprego já baixou.

Da sua experiência de campo, a ASTI afirma que quase todos os migrantes indocumentados são explorados no trabalho, recebendo uma remuneração abaixo do salário mínimo social e trabalhando em condições que não cumprem o Código do Trabalho. As mulheres são o grupo de especial preocupação, pois estão particularmente em risco quando são vítimas de violência, doméstica ou outra.

A regularização do estatuto de residência é a única forma de lhes permitir integrar a sociedade e evitar que sejam vítimas potenciais de empregadores desonestos e prevenir eficazmente toda a violência sexual e baseada no género", pode ler-se num comunicado da ASTI.

2. Facilitar e encorajar queixas de violência e/ou exploração de migrantes indocumentados

"Os migrantes, e especialmente os nacionais de países terceiros que não possuem uma autorização de residência, são uma população particularmente exposta aos riscos de violência e/ou exploração.

As mulheres são as que correm maior risco. Segundo a ONU (2020), 83% das pessoas exploradas sexualmente em todo o mundo são mulheres migrantes. No seu relatório anual sobre o tráfico, a Comissão Europeia sublinha em 2020 que o tráfico de seres humanos para exploração sexual está intimamente ligado às desigualdades de género. De facto, mais de 90% das vítimas de tráfico para exploração sexual são mulheres ou raparigas. As mulheres e raparigas ainda representam a maioria das vítimas de tráfico de seres humanos em todas as formas de exploração.

Atualmente quando uma pessoa sem documentos apresenta uma queixa sobre violência e/ou exploração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros é automaticamente informado da presença da pessoa no território. Isto desencoraja fortemente as vítimas de apresentarem uma queixa, porque se o caso for encerrado, a pessoa não só se expõe desnecessariamente, como também é forçada a abandonar o território. Uma grande maioria das pessoas não assume, portanto, este risco", denuncia a nota da ASTI.

As mulheres que o paraíso maltrata São vítimas de violência doméstica, trabalhos forçados, exploração sexual. Denunciaram os abusos que sofreram às autoridades, mas sentiram que o sistema luxemburguês as abandonou. Estas são histórias que não deveríamos ter de contar.

3. Combater a exploração das trabalhadoras do setor da limpeza e no trabalho doméstico

"No setor da limpeza, as mulheres são na sua grande maioria e representam 83% do pessoal. De acordo com um estudo realizado pela Liser em 2020, apenas 5% destes empregados têm nacionalidade luxemburguesa. É, portanto, inquestionavelmente um setor feminino e migrante.

O setor destaca-se dos outros setores devido à maior precariedade dos contratos de trabalho. Os contratos a termo certo são mais frequentes e o trabalho a tempo parcial mais curto e involuntário é a norma. Social e culturalmente, é um setor invisível e desvalorizado.

É ainda impossível quantificar quantas pessoas trabalham na limpeza ou fazem trabalho doméstico em casas particulares sem serem declaradas, mas o fenómeno não é negligenciável e afeta quase exclusivamente as mulheres migrantes.

A exploração é comum e as mulheres mais afetadas são aquelas que acumulam situações vulneráveis: mulheres sem documentos, mães solteiras ou jovens migrantes recém-chegadas. Quase não existem dados sobre a situação dos trabalhadores domésticos que vivem com os seus empregadores, que são sem dúvida a população mais vulnerável aos riscos de exploração, tráfico humano, mas também de violência sexual, física e psicológica.

A ASTI exige uma melhoria dos sistemas de inspeção e investigação do trabalho, bem como a criação de um clima de tolerância zero para uma exploração laboral grave. As sanções para os empregadores infratores devem ser dissuasivas e eficazes", escreve-se no comunicado da ASTI.

Violência doméstica. Portuguesas entre as maiores vítimas no Luxemburgo Os agressores portugueses são os segundos em maior número no Grão-Ducado. Um drama global no país, com números demasiado elevados, e que o Governo quer combater com novas medidas.

4. Acesso aos cuidados de saúde para todas as pessoas que vivem no Luxemburgo, independentemente do seu estatuto

"Hoje em dia, os migrantes sem documentação, as pessoas sem rendimentos e os sem-abrigo continuam a ser excluídos do sistema de Segurança Social. As pessoas mais vulneráveis, aquelas que não podem pagar a filiação voluntária, não estão portanto cobertas para os cuidados de saúde e têm de contar com a iniciativa das organizações da sociedade civil para terem acesso a cuidados por vezes vitais.

Esta situação é insustentável e não permite uma abordagem preventiva da saúde. A saúde sexual e reprodutiva das mulheres é uma preocupação central. Uma mulher sem documentos, por exemplo, tem atualmente um acesso muito limitado a consultas ginecológicas que, quando regulares, podem identificar e tratar doenças potencialmente perigosas para a mulher e/ou para o seu bebé.

O Acordo de Coligação 2018-2023 previu a implementação da cobertura universal dos cuidados de saúde como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

É também importante acelerar a implementação de pagamentos de terceiros para todos, ou seja, não obrigar as pessoas a adiantarem dinheiro para serem reembolsadas. Anunciada para 2023, esta medida é, no entanto, de urgência inquestionável.

Luxemburgo é o país com a menor diferença salarial entre mulheres e homens na UE No Grão-Ducado, o salário das mulheres é 0,7% inferior ao dos homens, segundo o Eurostat. Esta é a diferença mais pequena na UE. Na Alemanha e Suíça, países com maior disparidade, as mulheres ganham menos 18%.

A ASTI exige que estas boas resoluções tomadas pelo Ministério da Saúde e Segurança Social sejam postas em prática o mais rapidamente possível, a fim de evitar que as pessoas vivam em situações perigosas para a sua saúde por não terem acesso à CNS, ou por não terem recursos suficientes para pagar os custos não cobertos. O acesso e a equidade nos cuidados de saúde são direitos fundamentais; a cobertura universal dos cuidados de saúde e o pagamento generalizado por terceiros são passos importantes nesta direção e devem ser concedidos sem mais demoras", reivindica ainda a ASTI.









