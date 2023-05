O campo militar de Waldhof vai ser remodelado, num projeto que está orçado em 81,5 milhões de euros.

Obras no campo militar de Waldhof vão custar 81,5 milhões

Diana ALVES O campo militar de Waldhof vai ser remodelado, num projeto que está orçado em 81,5 milhões de euros.

Na apresentação do projeto de lei sobre a matéria, no Parlamento, o ministro da Defesa, François Bausch, disse que se trata de “responder às necessidades de um exército moderno e funcional”



Está prevista a criação de duas grandes zonas no campo militar: uma para serviços administrativos e outra para armazenamento. Outro dos objetivos é melhorar as condições de trabalho e de segurança no local.

O texto, discutido na especialidade, terá de ir a votos no Parlamento visto tratar-se de um investimento superior a 40 milhões de euros.

Recorde-se que em 2019 o paiol de munições de Waldhof foi palco de uma explosão que causou dois mortos e dois feridos



