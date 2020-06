Entre 26 e 29 de junho dois troços importantes das estradas do Luxemburgo vão sofrer alterações. Trabalhos vão obrigar a desvios.

Obras na N13 e A1 vão durar todo o fim de semana

Ana Patrícia CARDOSO Entre 26 e 29 de junho dois troços importantes das estradas do Luxemburgo vão sofrer alterações. Trabalhos vão obrigar a desvios.

A Autoridade das Auto-Estradas e da Engenharia Civil vai criar um perímetro de obras nas rampas de saída do nó de Burange e da estrada nacional N31. As obras estão relacionadas com a nova rotunda do nó de Burange, cuja conclusão está prevista para segunda-feira, 29 de junho.

Por isso mesmo, desta sexta-feira, 26, por volta das 20h00, até segunda-feira, 29, por volta das 6h00, o trânsito vai estar condicionado no local. Assim, a N31 vai estar bloqueada nas imediações da central, nos dois sentidos entre Dudelange e Bettembourg.

O tráfego nas auto-estradas A13 (Pétange/Schengen) e A3 (Croix de Gasperich/França) em direção a Dudelange será desviado através da Croix de Bettembourg para a auto-estrada A3 no sentido do cruzamento de Dudelange (N38/CR161).

A1

A A1, entre o nó de Senningerberg e o nó de Potaschberg, também vai estar interdita entre 26 a 29, devido às obras de renovação do pavimento. As rampas de acesso à auto-estrada de Senningerberg, Munsbach e do Cargocenter também estarão fechadas. Já o tráfego em direção à Alemanha será desviado através da N1.













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.