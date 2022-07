Os trabalhos de modernização e ampliação na estação da capital deveriam terminar a 11 de setembro, mas não estarão terminados a tempo, anunciaram os CFL.

Obras na Gare afinal não vão terminar em setembro

Laura BANNIER Os trabalhos de modernização e ampliação na estação da capital deveriam terminar a 11 de setembro, mas não estarão terminados a tempo, anunciaram os CFL.

Os trabalhadores transfronteiriços terão de ser mais pacientes. Pelo menos aqueles que normalmente utilizam a linha ferroviária Nancy-Metz-Luxemburgo.



As obras de modernização e extensão na parte sul da estação da capital terão de ser prolongadas e estarão longe de ficar concluídas na data inicialmente prevista, anunciou a CFL.

A extensão do prazo para a conclusão da empreitada, agora apontada para 20 de novembro, deve-se a "atrasos consideráveis da entrega [de materiais]", como sinais LED, mastros, computadores industriais, cabos de sinalização e contadores de eixos.

O prolongamento das obras vai causar perturbações do tráfego nos comboios do Sillon lorrain (linha 90) e nos comboios do eixo Luxemburgo-Esch-sur-Azette-Rodange (linha 60). Durante os dois meses de trabalho extra, os CFL, em colaboração com a SNCF, estabelecerão horários adaptados para reduzir o número de comboios afetados e para favorecer a circulação de comboios durante as horas de ponta.

Prioridade para comboios com muita procura

A interrupção total do tráfego no troço Luxemburgo-Bettembourg acontecerá durante três semanas, de 16 de julho a 7 de agosto inclusive, bem como durante as férias do Dia de Todos os Santos, de 29 de outubro a 6 de novembro.

Durante o verão, os comboios das linhas 60 e 90 serão substituídos por autocarros a partir de Bettembourg, que não irão, no entanto, parar em Howald. Por outro lado, estes autocarros irão servir Howald no Dia de Todos os Santos.

Durante o período de 8 de agosto a 11 de setembro, os CFL irão implementar horários adaptados. Os comboios do Sillon lorrain terão como origem e destino a estação de Bettembourg, em vez do Luxemburgo, obrigando os passageiros a fazer o transbordo para a linha 60 para completar a sua viagem até à capital. O tempo total da viagem será assim prolongado em média por dez minutos.

De 12 de setembro a 29 de outubro, será dada prioridade aos comboios com mais procura. Assim, durante a hora de ponta, ou seja, antes das 9h e depois das 16h não serão feitas quaisquer alterações aos comboios TER. Porém, todos os comboios no corredor do Sillon lorrain terão Bettembourg como terminal, obrigando-os a completar a sua viagem com um comboio da linha 60.

A mesma medida será aplicada de 7 a 20 de novembro, após as férias do Dia de Todos os Santos. Durante este período de trabalho, os CFL convidam os utilizadores dos caminhos-de-ferro a informarem-se sobre os horários dos comboios e autocarros alternativos, que serão publicados pelo menos uma semana antes da realização dos trabalhos.

"Estão a ser tomadas todas as medidas para assegurar que as obras sejam realizadas o mais rapidamente possível, apesar das dificuldades de entrega sentidas pelo fornecedor", disse a transportadora.







(Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)



