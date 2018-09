As obras na estrada E411/A4, na Bélgica, estão a causar uma enorme fila de trânsito em direção do Luxemburgo.

Obras na E411/A4 fazem 19 quilómetros de engarrafamento

Os trabalhos na estrada E411/A4 na Bélgica atrasaram a vida aos condutores que se dirigiam para o Luxemburgo durante esta manhã. Às 7:40, o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) anunciava no Twitter mais de 19 quilómetros de fila. Por volta das 09:00 o congestionamento reduziu para os 18 quilómetros. Meia hora depois já estaria nos 14 quilómetros.

A6 entre diffuseur Stockem (B) et frontière Belgique travaux, bouchon sur 19 km, une voie fermée #ACL_A6 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 18 September 2018





De acordo com um estudo publicado pela empresa americana Inrix, a cidade do Luxemburgo ocupa o 134° lugar na lista das cidades com mais trânsito, numa lista de 1000. Em média, os condutores passaram 33 horas em filas de trânsito em 2016. Este número pode ser explicado pelo facto de mais de metade dos trabalhadores do Luxemburgo residirem fora do país, na Bélgica e em França.



A Inrix analisou outras cidades dentro do Grão-Ducado. Em 2016, os condutores de Metz (6.6 horas), Thionville (10.3 horas) e Saarlouis (11.4 horas) tiveram menos dores de cabeça que os da cidade do Luxemburgo. A termo de comparação um morador de Los Angeles passou em média 104.1 horas em filas de trânsito e em Londres 73.4. Em Paris, o congestionamento rodoviário deu menos dores de cabeça: 65.3 horas.











































