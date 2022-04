Os trabalhos de gruas que serão realizados na Avenue de la Gare, na capital, entre sexta-feira e segunda-feira, vão afetar os transportes públicos.

Obras na Avenida da Gare vão afetar transportes públicos durante o fim de semana

Tiago RODRIGUES Os trabalhos de gruas que serão realizados na Avenue de la Gare, na capital, entre sexta-feira e segunda-feira, vão afetar os transportes públicos.

Em comunicado, a comuna do Luxemburgo informa que os trabalhos serão realizados entre as 20h de sexta-feira, 22 de abril, e as 4h30 de segunda-feira, 25 de abril.



Durante este período, vão ser feitas as seguintes alterações aos transportes públicos:

A paragem Al Avenue Quai 1 das linhas 4, 10, 13, 14, 18, CN1 em direção ao centro da cidade e 23 em direção a Grund-Pfaffenthal, será removida e substituída pela paragem temporária Avranches Quai 1 na Boulevard d'Avranches, no fim da Rue du Fort Wallis;

das linhas 4, 10, 13, 14, 18, CN1 em direção ao centro da cidade e 23 em direção a Grund-Pfaffenthal, será removida e substituída pela paragem temporária na Boulevard d'Avranches, no fim da Rue du Fort Wallis; A paragem Al Avenue Quai 1 da linha 29 em direção ao Aeroporto será removida e substituída pela paragem Wallis Quai 2 (Rue Bender);

da linha 29 em direção ao Aeroporto será removida e substituída pela paragem (Rue Bender); As paragens Wallis Quai 1 (linhas 3 e 5) e Wallis Quai 3 (linhas 2 e 9), na direção do centro da cidade, serão removidas e substituídas por uma paragem temporária Avranches Quai 1 na Boulevard d'Avranches, no fim da Rue du Fort Wallis;

No comunicado, a Cidade do Luxemburgo pede e agradece a "compreensão" dos cidadãos "em caso de qualquer inconveniente".

