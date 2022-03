Estão previstos bloqueios e desvios ao trânsito rodoviário nesta zona da capital.

Estradas

Obras na A3 perturbam circulação no nó de Gasperich entre 25 e 28 de março

As obras na autoestrada A3 na zona de Gasperich vão condicionar o trânsito rodoviário nesta zona da capital entre 25 e 28 de março (de sexta a segunda-feira).

Segundo a Administração das Pontes e Estradas, as obras vão acontecer entre a rotunda do Gluck e o cruzamento de Hesperange. Os desvios à circulação vão durar entre as 21h de sexta-feira (25 de março) e as 5h de segunda-feira (28 de março).

Assim não será possível aceder à A3 através da rotunda do Gluck e o cruzamento de Hesperange. Também a saída para o cruzamento de Hesperange em direção a Luxembourg-Ville estará encerrada.

Foto: Administration das Pontes e Estradas

O tráfego da rotunda do Gluck em direção ao nó de Gasperich será desviado através da boulevard Kockelscheuer e da CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) de volta para a A3 em direção a Gasperich.

Já o trânsito da A3 em direção à CR231 (boulevard F.W. Raiffeisen) será desviado através da rotunda do Gluck e da boulevard Kockelscheuer.

"Devido à instalação dos estaleiros de construção, as interrupções de tráfego são possíveis a partir das 19 horas", alerta ainda a Administração.

