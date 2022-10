Obras na A3 condicionam trânsito a partir de sexta-feira à tarde

Trânsito Parte da A3 encerrada durante o fim de semana devido a obras em Gasperich

Parte da autoestrada A3, entre a rotunda Gluck e o cruzamento de Hesperange, será encerrada entre as 21 horas de sexta-feira, dia 3, e as 5 horas de segunda-feira, dia 6, devido às obras do novo parque público Ban de Gasperich.