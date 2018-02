As ligações aéreas do aeroporto do Findel, no Luxemburgo, estão a ser fortemente condicionadas durante a tarde de hoje, sábado, por causa de obras na pista, anunciou a Luxair na sua conta do Twitter.

Obras fecham aeroporto do Luxemburgo

#News [Today] Luxembourg Airport: Due to damage, the runway will be closed until early evening for repair works. Delays and deviations to be expected. Affected passengers should contact Luxair (+352 2456-1) — Luxair Airlines (@LuxairAirlines) February 24, 2018

Segundo a companhia aérea luxemburguesa, os voos estão a sofrer atrasos ou a ser desviados, mas espera-se que o tráfego aéreo retome à normalidade por volta das 18h.













