Os preparativos começaram em novembro passado, mas as obras propriamente ditas acabam de arrancar. O projeto deverá custar 74 milhões de euros.

Já arrancaram as obras para a construção do parque de estacionamento (P+R) que ficará situado nas proximidades do futuro estádio nacional de futebol e râguebi no bairro Cloche d'Or, na cidade do Luxemburgo.

O parque de estacionamento será parte integrante do futuro terminal intermodal da Cloche d'Or, sendo que a sua construção deverá ficar concluída em meados de 2023. Já a chegada do elétrico a este ponto da capital está prevista para o outono de 2023.

O projeto consiste num edifício de quatro andares, que poderá ser usado também pelos visitantes do futuro estádio durante eventos desportivos ou culturais. O parque terá capacidade para 2.000 viaturas e será equipado com cerca de 50 carregadores para carros elétricos, com uma secção para bicicletas (m-Box) e com uma estação Velo'OH.

Há mais Tram depois da Gare Depois da Gare, o tram vai chegar ao aeroporto. O Cloche D'Or já está praticamente a postos para receber o elétrico. A linha só pára em 2028 em Esch-sur-Alzette.

Além do P+R, o terminal incluirá salas comuns para os motoristas das redes Luxtram, AVL e RGTR, instalações sanitárias e um comércio. De acordo com a autarquia da cidade do Luxemburgo, o futuro parque de estacionamento contribuirá para absorver grande parte do trânsito às portas da capital e aliviará a circulação no centro da cidade graças à sua ligação direta à rede de autocarros e ao elétrico.



