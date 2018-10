Trabalhos preparatórios começam na segunda-feira e vão decorrer em duas fases.

Obras do elétrico vão começar na avenida da Liberdade

Os trabalhos de preparação relativos ao elétrico vão começar já na segunda-feira, nas avenidas Emile Reuter e da Liberdade, entre a place de Metz e a place de Paris. Segundo comunicado da empresa Luxtram, o processo vai começar com "a retirada das árvores, instalação de estaleiros, colocação de paragens provisórias para autocarros, retirada de mobiliário urbano", etc.



A empresa acrescenta que vão ser "retiradas as árvores entre a place de Metz e a rue Schiller, mas também na place de Paris, sendo replantadas em Aspelt ao longo da ciclovia". A Luxtram indica que, "para reduzir o impacto dos trabalhos, estes vão ser realizados durante a noite com o menor ruído possível".

A partir de meados de novembro serão realizados os trabalhos de "desvio e reforço/renovação de estruturas que ficariam sob a plataforma do elétrico". Neste caso, as atenções vão concentrar-se nas "condutas de água, gás e eletricidade".



A firma informa ainda que tem em ação dois mediadores para lidarem com as questões relativas aos estaleiros e prestarem informações, podendo estes ser contactados através do número 26 20 28 20.



Até ao final de 2020, o elétrico deverá circular num novo troço, entre a place de l'Étoile e a gare central.







