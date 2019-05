Para não se sentir completamente perdido no meio das alterações, o Contacto diz-lhe o que vai mudar.

Luxemburgo 2 min.

Obras do elétrico obrigam a mudanças nos transportes na Gare já a partir de domingo

Para não se sentir completamente perdido no meio das alterações, o Contacto diz-lhe o que vai mudar.

Se costuma andar de transportes públicos e passar na gare da cidade do Luxemburgo, na segunda-feira o melhor é sair um bocadinho mais cedo de casa. É que, a partir de domingo, haverá alterações nas paragens de autocarros por causa das obras do elétrico. Para não se sentir completamente perdido no meio das mudanças, o Contacto diz-lhe o que vai mudar.

Autocarros RGTR

Algumas das plataformas das paragens vão ser suprimidas por causa das obras já a partir de domingo. Por isso, algumas linhas RGTR vão mudar de lugar:

As linhas 110, 111, 175, 205 e 975 passam a sair do cais 23

As linhas 121, 950, 955 e 960 passam a sair do cais 24 e a chegar ao cais 104

A linha 965 partirá do cais 23 e chegará ao cais 104

A linha 319 vai partir de Hollerich, Rue Jean-Baptiste Merkels

As linhas 158, 170, 177 e 315 terão uma nova localização na paragem Fonderie (Rue de Hollerich)

A linha 196 parte do cais 9 e chega ao cais 103

As linhas 197, 300 et 968 partirão dos cais 1 e 2 da paragem na Gare-Rocade

As linhas 200 et 210 passam a sair do cais 24

A linha 982 funcionará a partir do cais 9

As linhas 800, 810 et 980 serão transferidas para o cais 23 (partidas) e para o cais 105 (chegadas)

As linhas 970 et 971 saírão do cais 104 e chegarão ao cais 23

Autocarros AVL

O cais 1 vai ser suprimido a partir de 5 de maio. Por isso, algumas carreiras vão ser transferidas para os cais 9 e 12:

As linhas 2 e 4 (direção Limpertsberg, Lycée Michel Lucius) e 18 (direção Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud) serão transferidos para o cais 12

As linhas 21 (direção Eich, Centre culturel), 31 ( direção Strassen, Oricher-Hoehl) e CN1 ( direção Cents, Waassertuerm) passam a parar no cais 9.

CFL

O parque de estacionamento Kiss+Rail também vai sofrer alterações. Atualmente localizado em frente ao edifício da Direção-Geral da CFL passa para o P+R CFL da Gare. Assim, os primeiros 30 minutos de estacionamento no P+R serão gratuitos.

Todas estas mudanças estarão indicadas nos vários cais e num mapa localizado na Place de la Gare. Além disso, os utilizadores poderão contar com anúncios sonoros e com mensagens visuais nos autocarros das redes RGTR e AVL, bem como nos comboios da CFL e na própria Gare. Haverá ainda funcionários das empresas de transportes no local para informar e ajudar os passageiros.

Pode ainda consultar mais informação em: https://www.mobiliteit.lu/chantier-tram#changements-details