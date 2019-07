As obras de desvio, renovação e reforço da rede na av. de la Liberté e na av. Émile Reuter vão continuar, apesar das férias coletivas do setor da construção.

Obras do elétrico continuam durante as férias

As obras de desvio, renovação e reforço da rede na av. de la Liberté e na av. Émile Reuter vão continuar, apesar das férias coletivas do setor da construção.

As obras de construção da linha do elétrico vão continuar este verão. Apesar das férias coletivas do setor da construção das próximas semanas, a Luxtram explica que as obras do elétrico vão continuar durante os meses de verão. O objetivo é aproveitar a diminuição do trânsito nesta altura do ano na capital para fazer as intervenções necessárias nos pontos mais sensíveis.

Assim, as obras de desvio, renovação e reforço da rede na av. de la Liberté e na av. Émile Reuter vão continuar. Em julho começou a segunda etapa das obras que consistem na construção da plataforma e na colocação dos carris. A Luxtram assegura que as empresas pediram as autorizações devidas para que as obras possam decorrer durante o período de férias coletivas.

Assim, entre 26 de julho e 18 de agosto, a Luxtram vai fazer obras nos seguintes locais:

Cruzamento da la place de l’Etoile

Cruzamento da av. E. Reuter / bd Joseph II

Cruzamento E. Reuter / bd Royal

Place de Bruxelles

Place de Paris

Interseção da av. de la Liberté / av. de la Gare

As obras no boulevard Royal estão atrasadas devido aos projetos imobiliários que decorrem no mesmo local. Por isso, “os atrasos causados por estes projetos, adiam o começo dos trabalhos de construção da plataforma do elétrico nesta secção e penalizam o avanço global do projeto do elétrico”, pode ler-se no comunicado.

O objetivo é colocar em funcionamento mais quatro estações até ao fim de 2020.