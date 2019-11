As obras vão decorrer apenas à noite – entre as 23h e as 06h - para perturbar o mínimo possível o tráfego aéreo e na primavera, verão e outono, por causa das condições meteorológicas.

Obras de reabilitação do aeroporto de Findel começam em 2021

As obras de reabilitação do aeroporto do Luxemburgo vão ter início na primavera de 2021 e vão decorrer durante dois anos. A informação foi dada esta quarta-feira pelo ministro das Obras Públicas, François Bausch, numa resposta a uma questão parlamentar do LSAP.

As obras vão decorrer apenas à noite – entre as 23h e as 06h - para perturbar o mínimo possível o tráfego aéreo e na primavera, verão e outono, por causa das condições meteorológicas. Os trabalhos vão implicar o encerramento total da pista de aterragem. Os voos afetados serão desviados para aeroportos alternativos.

A obra deverá custar um total de 270 milhões de euros, sendo que 150 milhões destinam-se à reabilitação da pista de aterragem. O projeto será, segundo o ministro, inteiramente financiado pela sociedade do aeroporto do Luxemburgo, Lux-Airport S.A..