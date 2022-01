Obras de extensão da A3 arrancam esta terça-feira

No total, a obra de grande envergadura está prevista durar cinco anos.

Henrique DE BURGO

Os obras na autoestrada A3, entre o Luxemburgo e França, arrancam esta terça-feira. Em causa está o alargamento do número de faixas de rodagem, de duas para três, entre os nós de Gaspercich e de Berchem.

Segundo a Administração de Pontes e Estradas, os trabalhos preparatórios começam esta terça com o arranque de algumas árvores nas laterais, no sentido Gasperich - Berchem, e a partir de 26 de janeiro no sentido inverso.

Os trabalhos preparatórios vão demorar cerca de 4 semanas e haverá reforço de medidas de segurança ao longo deste troço. A faixa de emergência poderá ser temporariamente bloqueada se necessário.



As autoridades já começaram também a tomar as devidas medidas de compensação a fim de preservar as espécies animais e áreas arborizadas no local, em linha com a legislação.

Para além da construção de uma passagem de caça, as árvores retiradas estão a ser replantadas noutras áreas da A3. Serão também criados habitats in situ e de substituição para o rato-almiscarado.

A instalação de 180 caixas de nidificação ao longo de todo o trecho da autoestrada e a deslocação de várias espécies de flora selvagem já foram realizadas.



