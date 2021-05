O município da Cidade do Luxemburgo emitiu um comunicado de paralisação parcial de circulação que também afetará os transportes públicos

Obras cortam circulação parcial da Rue de Merl de domingo a segunda-feira de manhã

O município da Cidade do Luxemburgo emitiu um comunicado de paralisação parcial de circulação que também afetará os transportes públicos

Segundo o município da Cidade do Luxemburgo a circulação será encerrada a partir da rotunda de Merl para a rue Charles Michel inclusivamente. A estrada de acesso entre a rue Bouillon e a rotunda será também encerrada.

Os trabalhos de construção começam às 6h30 da manhã de domingo e espera-se que estejam concluídos até às 4h30 da manhã de segunda-feira. Relativamente aos transportes públicos, as obras implicam as seguintes alterações:

Linha 10: as paragens de autocarro Marcel Cahen Quai 1 e Marcel Cahen Quai 2 serão substituídas por paragens temporárias na avenida Marcel Cahen, perto dos edifícios Nr 29 e 62.

Linha 12: as paragens Marcel Cahen Quai 1 e Marcel Cahen Quai 2, bem como Conservatoire Quai 1 e Conservatoire Quai 2 serão substituídas por paragens temporárias no boulevard Marcel Cahen, perto dos edifícios Nr 29 e 62, bem como na rue Marguerite de Brabant, na esquina da rue Charles Martel, respectivamente.

O sol está de volta para uma semana primaveril Não há previsão de chuva para esta semana. Na terça-feira o céu estará limpo e as temperaturas máximas podem atingir os 24°C.

Linha 15: as rotas com terminal P+R Bouillon (entre as 9h e as 20h30) em ambos os sentidos farão um percurso direto entre P+R Bouillon e Salzhaff / Schluechthaus sem paragem no Conservatoire ou Athénée. Pede-se aos passageiros que alternadamente utilizem a linha 12, que foi desviada temporariamente para parar em Athénée e Conservatoire.

As rotas de manhã e à noite com paragem em Marcel Cahen, Barrière, St Gengoul, e Celtes serão desviadas entre P+R Bouillon e Merl para a boulevard Pierre Dupong e a boulevard Marcel Cahen. É possível que existam atrasos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.