As obras do tram vão durar oito meses e vão causar algumas alterações à circulação rodoviária, incluindo nas linhas de autocarros. Veja aqui quais são.

Obras impactam circulação em Howald a partir de segunda. Saiba o que muda

Redação A reabilitação das ruas des Scillas e Rangwee, a propósito da extensão do tram na direção do Cloche d’Or, deverá durar oito meses, e vai causar algumas alterações na circulação rodoviária e nas linhas de autocarros. Veja aqui quais são.

Estão previstas mudanças significativas para as ruas Scillas e Rangwee, duas das principais artérias do bairro de Howald, no sudeste da capital. Este troço deverá ser substituído por uma avenida de quatro faixas para permitir a extensão da linha de tram.

Nesse sentido, o local vai ser ocupado por um grande estaleiro de construção nos próximos tempos, o que levará, inclusive, ao encerramento do troço entre a rue du 9 mai 1944 e o túnel de Rangwee a partir de segunda-feira e até dezembro de 2022.

Este túnel ficará aberto ao trânsito, mas haverá várias outras alterações na circulação rodoviária e nos transportes públicos, sendo que está prevista uma segunda fase dos trabalhos para 2023, altura em que será aberto o novo troço do túnel na rotunda Gluck.

2 O desvio durante os trabalhos passará pelo túnel Albert Bousser e pela estrada de Thionville. Foto: SIP

O desvio durante os trabalhos passará pelo túnel Albert Bousser e pela estrada de Thionville. Foto: SIP
O local vai ser reabilitado para permitir a chegada do elétrico Foto: SIP

Área vedada aos peões até 17 de abril

Para já, as obras vão obrigar a um desvio que atravessará o túnel Albert Bousser e a estrada de Thionville. A circulação deverá ser facilitada pela abertura da N3/N40, a nova rodovia entre a ponte Jean-Pierre Buchler e a rue de Neufchâteau, que deverá acontecer no início do próximo ano letivo.

A área em construção estará igualmente vedada aos peões durante as férias da Páscoa, entre segunda-feira e 17 de abril, que deverão circular pelo desvio estabelecido entre os campos de ténies da rue des Scillas e a rue Auguste Scholer.

A empreitada vai implicar alterações nas linhas de autocarros. Consulte-as abaixo:

AVL Linha 3 - Das 7h às 19h, de 15 em 15 minutos, entre o Bonnevoie LTB e o Teatro Linha 5 - Nas horas de menos afluência, ligará o centro a Howald a partir de Bonnevoie-León XIII. A linha é desviada em ambos os sentidos entre esta paragem e Howald-Moureschanz via Rue de Hesperange e o túnel Albert Bousser. As seguintes paragens são removidas em ambos os sentidos: Willibrord, Bonnevoie LTB, Neufchâteau e Rangwee. Entre Bonnevoie e Howald, ou mesmo Cloche d’Or, podem ser usadas as paragens León XIII ou Dernier Sol. Linha 20 - Desviada em ambos os sentidos entre Gare-Rocade e Gasperich-Leonardo da Vinci. Circulará entre a zona comercial de Howald e Raiffeisen Boulevard em substituição do 29. A nova rota inclui estas paragens: Howald-Moureschanz, Howald-Ronnebësch, Howald-P+R Lux-Sud e Gerhard Mercator. A paragem da Francophonie foi removida e o antigo itinerário suprimido, sendo que o serviço continua a ser prestado pelo 23 e 28. Linha 23 - Desviada em ambos os sentidos entre a Francophonie e Bonnevoie LTB, ficando sem efeito as paragens Neufchâteau Quai 2 e Rangwee. Passa a servir as paragens Dernier Sol, Hippodrome e Neufchâteau Quai 1. Em Bonnevoie, passa a terminar no Demy Schlechter. Linha 28 - Desviada entre a Gare e Hesperang, Cité Um Schlass, em ambos os sentidos, eliminando-se as paragens Dernier Sol, Hippodrome, Neufchâteau e Rangwee. Em alternativa, está disponível o 29 até à estrada de Thionville ou o 3 para o serviço das paragens Neufchâteau e Rangwee. Linha 29 - Percurso limitado entre Bonnevoie-LTB e Sennigerberg, Charlys Station. RGTR Linha 166 - Passa a partir às 7.20 de Howald-Nei der Kierch até Geesseknäppchen (S). Linhas 223, 226, 303 - Desviadas via Gasperichstraße - CR159 - N3. As paragens seguintes passam a funcionar temporariamente: Howald-Op der Stirzel, Hesperange-Um Schlass e Sprëtzenhaus. Ficam desativadas as seguintes paragens: owald-Ronneboesch, Moureschanz, Rangwee, Neufchâteau, Jhangeli, Am Houwaldsbierg e Hesperange-Wollefsmillen Linha 982 - Passa a terminar a viagem em Bertrange-Belle Étoile, o que implicará o transbordo para o 226 até Howald/Hesperange.

