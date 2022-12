O Monte Semeru já entrou em erupção há um ano atrás, matando 51 pessoas.

O vulcão Semeru entra em erupção, alerta máximo

AFP O Monte Semeru já entrou em erupção há um ano atrás, matando 51 pessoas.

O vulcão Semeru na ilha de Java, na Indonésia, entrou em erupção no domingo, um ano após uma catástrofe mortal, e as autoridades elevaram o nível de alerta ao máximo.

O Centro de Vulcanologia e Prevenção de Desastres Geológicos (PVMBG) elevou o nível de alerta em torno do Monte Semeru do nível três para o nível quatro, o mais alto, disse a sua porta-voz Hendra Gunawan à Kompas TV. "Isto significa que o perigo ameaça as áreas povoadas e que a actividade do vulcão se intensificou", disse ele.

Nenhuma baixa até agora

O vulcão, localizado em Java Oriental, é o ponto mais alto da ilha a 3.676 metros acima do nível do mar e no domingo lançou uma nuvem de cinzas com cerca de 1,5 quilómetros de altura. Não foram relatadas baixas imediatamente após a erupção, mas Gunawan aconselhou as pessoas da área a permanecerem a pelo menos oito quilómetros de distância da cratera.

O monte Semeru em erupção. AFP

As autoridades também pediram às pessoas que evitassem uma área de 13 km ao longo de um rio a sudeste do Monte Semeru, para o qual a nuvem de cinzas vulcânicas se movia.

Névoa de cinzas

Vídeos partilhados com a AFP pelo grupo local de resgate Irannala Rescue mostraram uma enorme nuvem a sair da cratera e a obscurecer completamente o sol e as aldeias próximas cobertas de cinzas, banhadas por uma névoa escura. A área estava a ser agredida no domingo à tarde pela monção, com a água da chuva a misturar-se com as cinzas, de acordo com as estações de televisão. "Muitas pessoas começaram a descer" dos lados do vulcão, disse Thoriqul Haq, o chefe da administração do distrito de Lumajang onde o vulcão está localizado, à Kompas TV.

Os residentes das duas aldeias mais ameaçadas fugiram por conta própria, acrescentou um porta-voz do serviço de salvamento local. Foram criados abrigos para alojar as pessoas deslocadas e as autoridades distribuíram máscaras aos residentes próximos para os proteger da poluição do ar pelas cinzas.

Após a erupção, a Internet foi cortada e a rede de telemóveis ficou em baixo, de acordo com um repórter da AFP.

51 mortes numa erupção há um ano

A agência meteorológica japonesa alertou para um possível tsunami causado pela erupção do vulcão indonésio por volta das 14h30 (05h30 GMT) nas ilhas de Miyako e Yaeyama, no extremo sul do arquipélago japonês, informou a agência noticiosa Kyodo. Uma hora mais tarde, porém, não tinha sido relatado qualquer dano. Exactamente há um ano, a 4 de Dezembro de 2021, o Monte Semeru já tinha explodido, matando pelo menos 51 pessoas. Os fluxos de lama e cinzas engoliram aldeias e quase 10.000 pessoas tiveram de fugir das suas casas. Outra erupção ocorreu dois dias mais tarde.



