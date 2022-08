O aumento das temperaturas pode fazer do Luxemburgo um produtor de vinho tinto e isso é a única coisa que acalma a minha revolta.

O verão luxemburguês está a tornar-se assustador

O que me tem safado as noites, na verdade, é a ventoinha que comprei em 2020 no Saturn. Lembro-me que a fui buscar num sufocante dia de julho – e que era uma das últimas que a loja tinha disponível. Sei disso porque, quando cheguei à caixa, a funcionária comentou comigo que estava em marcha uma verdadeira corrida à refrigeração.

Ventoinhas, ares condicionados portáveis e fixos voavam da loja como bandos de estorninhos. Não sei se se recordam como foram quentes os dias desse primeiro confinamento – e como nesse verão enfrentámos no Luxemburgo uma vaga de calor tremenda. Aquela canicule era surpreendente e inesperada, pensei na altura. E, bem, não podia estar mais enganado.

Dois anos depois, tenho a sensação de que esta vaga de calor é ainda mais extrema e prolongada. Não tenho dados científicos para analisar as coisas com rigor, a minha impressão é baseada em palpites relativos. Mas tenho por exemplo este hábito de ir ver o tempo que faz em Lisboa, a minha cidade de origem – e já perdi a conta à quantidade de vezes em que o calor era mais intenso aqui do que lá.

A ventoinha que comprei há dois anos tornou-se um anexo do meu corpo, pelo menos quando estou em casa. Durmo com ela apontada a mim e coloco-a à minha frente quando me sento na mesa da sala a trabalhar. De certa forma, ela desconstrói a ideia de sedentarismo: mesmo que ande com ela atrás de mim dentro das minhas paredes, aquela ventoinha dá-me a ideia de que ando a fazer uma constante roadtrip pelo verão luxemburguês e aquele é o atrelado do meu carro.

Mas, para todos os efeitos, sinto-me bastante enganado. Antes de me mudar para o Luxemburgo preparei-me para a ideia de que enfrentaria verões amenos, de que precisaria de um casaco ou uma camisola quando fosse jantar fora. E não é nada disso que tem acontecido. Não sei o que pensar deste extremismo com que o Estio nos tem brindado neste país no centro da Europa.

É extraordinário que ainda haja gente que tem dúvidas sobre a autenticidade das alterações climáticas. Cá eu gostava de convidar Donald Trump a vir passar um verão ao Luxemburgo (na verdade não gostava nada, mas o antigo presidente dos Estados Unidos é um ilustre negacionista, coisa que dá jeito para o meu argumento). Se ele viesse eu haveria de contar-lhe quão óbvia é a loucura climática que este pequeno país está a experimentar.

Poucos dias depois de aqui chegar, em agosto de 2019, um tornado desalojou centenas de famílias no sul do país. No ano seguinte, como já se viu, houve uma vaga de calor de proporções épicas. Em julho de 2021, choveu tanto e com tanta força que o país se viu em mãos com as piores inundações da sua história. Há dias, quando andava pelo norte do país, reparei que os campos verdejantes estão este verão amarelecidos. Antes de vir, tinham-me prometido a moderação do aquecimento. Sinto-me enganado. A única coisa que me acalma a revolta é uma notícia desta semana, que anuncia que o aumento das temperaturas pode fazer do Luxemburgo um produtor de vinho tinto. Como é a minha bebida preferida, consigo aliviar a sensação de traição. Mas isso não me deixa nada descansado.

