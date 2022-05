A inauguração do novo troço entre a Gare e Bonnevoie está prevista para o fim de semana de 10 e 11 setembro, antes da rentrée escolar.

O Tram vai chegar a Bonnevoie em setembro

Redação A inauguração do novo troço entre a Gare e Bonnevoie está prevista para o fim de semana de 10 e 11 setembro, antes da rentrée escolar.

O tram da cidade de Luxemburgo vai ampliar a sua linha até Bonnevoie a partir de 10 de setembro, informou a Luxtram ao Luxemburger Wort.

Isto significa que os passageiros já não terão de sair na estação da Gare, a última paragem atual podendo seguir descansados desde Kirchberg até ao Liceu Técnico de Bonnevoie.

Os prazos dos trabalhos deste novo troço entre a Gare e Bonnevoie com duração prevista de sete meses, irão ser cumpridos com nova paragem a ser inaugurada no fim de semana de 10 e 11 de setembro, vésperas da rentrée escolar.

Tram chega ao aeroporto em 2024 Trabalhos para o novo troço começam já esta segunda-feira, 25 de outubro.

A ampliação das linhas do tram não vai ficar por aqui, com uma nova extensão a ser construída até Howald. Aqui a empreitada deverá estar concluída no final de 2023. Mais tarde este transporte público avançará até ao aeroporto do Findel.

