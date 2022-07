Primeiro teste foi feito no início desta semana. Veja as imagens.

Fotogaleria. O tram já parou em Bonnevoie

Jeff WILTZIUS Primeiro teste foi feito no início desta semana. Veja as imagens.

O tram da capital vai chegar a Bonnevoie a 11 de setembro, mesmo antes do início do ano letivo. E o primeiro grande teste aconteceu esta semana. Na segunda-feira à noite, por volta das 21h o elétrico fez a sua primeira viagem teste até este bairro da capital.

A partir de agora, o terminal estará na nova secção do "Pôle d'échange Lycée Bonnevoie", o fim temporário da linha no sul.

Durante os testes, o percurso foi executado à velocidade normal, onde cada passo foi sendo meticulosamente verificado. Nas paragens, houve o cuidado de assegurar que havia distância suficiente entre o veículo e o pavimento.

Vista geral do novo traçado. A ponte Buchler é visível em baixo à esquerda, com o "Lycée Bonnevoie interchange" em frente, à esquerda. Gráfico: Luxtram/LW-Archives

Por razões de segurança, só o pessoal técnico esteve a bordo durante toda a viagem. Outros percursos teste vazios deverão seguir-se em agosto, a fim de evitar perturbações durante o serviço regular subsequente.

Duas estações ao longo de 1,2 quilómetros

No futuro, as duas novas paragens "Leschte Steiwer" e "Lycée Bonnevoie" serão servidas em Bonnevoie, que servirão ainda de intercâmbio. Os elétricos podem ser estacionados temporariamente em duas faixas exteriores. Existem atualmente cinco intercâmbios: Luxexpo, Paffendal-Kirchberg, Place de l'Etoile, Hamilius e Gare Centrale.

A nova linha começa na Gare Central e atravessa a renovada ponte Buchler, que ampliada em 19 metros e que liga a estação ao bairro de Bonnevoie.

Após a estação de serviço na Route de Thionville, em direção às oficinas da CFL, o trajeto continua na nova N3. O novo percurso pretende, assim, aliviar o tráfego na Route de Thionville.

Depois da inauguração do intercâmbio do Liceu Bonnevoie, a 11 de setembro, as obras de extensão seguem para Howald e o Ban de Gasperich está planeada para o final de 2023, o mais tardar.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

