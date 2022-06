O troço do eléctrico entre a estação central e Bonnevoie será colocado em serviço no domingo 11 de Setembro. Antes desta inauguração, estão programados testes durante o Verão: em Agosto, o eléctrico funcionará em condições normais, mas sem passageiros.

O tram chegará a Bonnevoie a partir de 11 de Setembro

Pascal MITTELBERGER O troço do eléctrico entre a estação central e Bonnevoie será colocado em serviço no domingo 11 de Setembro. Antes desta inauguração, estão programados testes durante o Verão: em Agosto, o eléctrico funcionará em condições normais, mas sem passageiros.

Os utilizadores do eléctrico poderão viajar num novo percurso entre a estação central e a escola secundária de Bonnevoie a partir de domingo 11 de Setembro. "Este é um passo importante na grande aventura do eléctrico", disse Lydie Polfer, Presidente da Câmara do Luxemburgo, na sexta-feira, numa conferência de imprensa no Neien Tramsschapp, a sede do operador Luxtram.

Este segmento de 1,2 km servirá duas estações: Leschte Steiwer/Dernier sol e a escola secundária Bouneweg/Bonnevoie, onde os utilizadores encontrarão também um intercâmbio multimodal. O tempo de viagem entre a estação central e o novo terminal de Bonnevoie será de 3 minutos e 40 segundos. O custo das infra-estruturas desta nova secção ascende a 23 milhões de euros.

Foto : Gerry Huberty

Vários testes em Julho e Agosto

Antes da abertura a 11 de Setembro, serão efectuados testes durante todo o Verão em três fases. A primeira está prevista para 8 de Julho, quando a catenária terá energia para fornecer electricidade aos comboios (750 volts contínuos, 24 horas por dia). "É um detalhe técnico que pode parecer insignificante, mas é importante que o público em geral seja informado", salienta André von der Marck, director-geral da Luxtram.

A segunda fase dos testes terá lugar na segunda-feira, 11 de Julho, à noite, com dois comboios a circular a passo. Finalmente, em Agosto, o eléctrico funcionará em condições normais, mas sem passageiros a bordo, permitindo que os condutores se familiarizem com a nova ligação. "Treinámos mais 12 motoristas para operar esta secção", diz o gestor

Mais dois percursos em construção

Com o início do serviço, o número de passageiros diários deverá exceder 80.000, em comparação com uma média de 75.000 desde Outubro passado. Para Lydie Polfer, "a estação Dernier Sol é uma boa notícia para os residentes locais que queiram chegar à estação e ao centro da cidade. Esta nova secção irá também beneficiar os estudantes da escola secundária de Bonnevoie. Finalmente, tanto o Presidente da Câmara como François Bausch, ministro da Mobilidade, sublinharam o interesse do novo intercâmbio multimodal nos arredores do Luxemburgo, "com um grande parque de estacionamento e uma estação de autocarros, que será muito útil para as pessoas vindas do sul e sudeste do país", disse o membro do governo. A ligação da estação central-Bonnevoie é a terceira secção da rede Luxtram. Estão previstas mais duas extensões. De Bonnevoie até ao Cloche d'Or e ao novo estádio nacional, os trabalhos terão início em Setembro próximo. No outro extremo, da Luxexpo ao aeroporto de Findel, os trabalhos já começaram e um impressionante estaleiro de construção de uma ponte irá pontuar o ano 2023. A rede completa, desde a Findel até ao estádio nacional, está prevista para entrar em serviço na segunda metade de 2024.

