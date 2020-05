A partir de domingo o sol deve voltar em força para ficar durante o início da semana.

O tempo de Primavera vai regressar ao Luxemburgo

Redação A partir de domingo o sol deve voltar em força para ficar durante o início da semana.

A chuva e o céu cinzento dos últimos dias estão quase a desaparecer.

A partir deste fim-de-semana, espera-se o sol no céu no Luxemburgo e as temperaturas voltarão a subir. O tempo deverá voltar a mudar nos próximos dias. Depois de um período de chuva, esta semana, espera-se um tempo ligeiramente mais ameno no Luxemburgo.

Na sexta-feira, o sol vai começar a aparecer entre nuvens e chuviscos, com temperatura média de 12°C.

A partir deste fim-de-semana, tudo deve começar a melhorar, de acordo com a MeteoLux.

O nevoeiro é esperado no sábado ao amanhecer, depois o tempo estará seco e parcialmente nublado pela manhã. No entanto, poderão ainda ocorrer chuvas locais durante a tarde e as temperaturas continuarão a ser limitadas a 13°C.

É domingo que o tempo deve melhorar , com mais sol. De acordo com as previsões, não se espera chuva para o início da próxima semana.

