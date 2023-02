O telefone sem fios mudou o mundo e o Grão-Ducado como poucos outros equipamentos.

Luxemburgo 5 6 min.

Telecomunicações

O telemóvel chegou ao Luxemburgo há 30 anos

Teddy JAANS O telefone sem fios mudou o mundo e o Grão-Ducado como poucos outros equipamentos.

Há 30 anos - a 19 de fevereiro de 1993 - os Correios do Luxemburgo (Post Luxembourg) criaram a Mobilux, uma empresa cujo objetivo era a distribuição e operação de serviços GSM (Global System for Mobile Communication, em português Sistema Global para Comunicação Móvel). Alguns dias antes, a rede GSM tinha sido colocada em serviço no Grão-Ducado. Aquilo que, na altura, suscitava pouco interesse pode agora ser visto como um marco na comunicação no Luxemburgo.

No final de junho do mesmo ano, a POST apresentou oficialmente o serviço GSM. Para além do Luxemburgo, o novo sistema já estava disponível na Alemanha nessa altura. O então diretor dos Correios, Edmond Toussing, antecipou que o serviço estaria disponível em breve na Suíça, França, Escandinávia e, um pouco mais tarde, na Bélgica e avançou com a instalação.

A edição de 28 de junho de 1993 do Luxemburger Wort relata o lançamento oficial da rede de telefonia móvel Foto de arquivo: Luxemburger Wort

Os Correios investiram 350 milhões de francos luxemburgueses (cerca de 8,7 milhões de euros) na implementação do serviço. Numa primeira fase, a assinatura custava 2.000 francos (cerca de 50 euros) por mês, com uma taxa por minuto de 18 francos (0,45 euros). As ofertas individualizadas foram introduzidas a 1 de janeiro de 1994.

A Mobilux apenas sobreviveu sob o seu nome original até 2006, mas a evolução da telefonia móvel deixou a sua marca em toda a empresa e foi um sucesso que os seus fundadores na altura não ousariam imaginar. A partir de 2006, a Mobilux e o operador de telefonia móvel CMD fundiram-se e deram origem a uma nova empresa - LuxGSM - que é ainda hoje um dos intervenientes no mercado luxemburguês, ao lado da Orange, Eltrona e Tango.

As comunicações sem fios datam de 1879, ano em que David Edward Hughes e Rudolf Hertz transmitiram impulsos do ponto A para o ponto B sem fios. Um oscilador produziu uma faísca que, por sua vez, gerou uma tensão num recetor próximo. Este fenómeno físico deu origem ao nome atual da tecnologia de rádio, embora nenhum dispositivo de telemóvel produza faíscas hoje em dia.

No entanto, a possibilidade individual da telefonia móvel ainda estava muito longe. Contudo, em 1935 foram realizados os primeiros testes com dispositivos correspondentes nos automóveis. O problema era que a tecnologia de comunicação enchia toda a mala do carro nessa altura.

"Olá do Luxemburgo": o SMS tem 30 anos de idade Faz hoje 30 anos, um britânico enviou a primeira mensagem curta através do Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Cerca de dois anos e meio mais tarde, o serviço começou a sua marcha triunfal no Grão-Ducado.

Cartões SIM tinham o tamanho de um cartão bancário

A partir dos anos 1950, as primeiras redes públicas de telemóveis foram gradualmente colocadas em serviço na Europa. Na rede A, a comutação manual ainda era necessária; na rede B, quem ligava ainda tinha de conhecer o prefixo da região onde o destinatário se encontrava para poder marcar o número. A partir da rede C (meados da década de 1980), a tecnologia começa a dominar a transferência automática do telemóvel de uma estação base para outra. Nessa altura, os aparelhos ainda custavam o equivalente a um pequeno carro e as conversas podiam ser ouvidas por qualquer aparelho de rádio.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 A primeira geração de telemóveis não era muito prática. Foto: Shutterstock

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A primeira geração de telemóveis não era muito prática. Foto: Shutterstock Os ecrãs monocromáticos foram rapidamente substituídos por ecrãs a cores de alta resolução Foto: Getty Images A Mobilux disponibilizou estes dispositivos quando foram lançados no mercado Foto de arquivo: Lé Sibenaler/Luxemburger Wort

O "Global System for Mobile Communications" (GSM) é um sistema digital desenvolvido e testado a partir de 1982 por um grupo de trabalho da CEPT (sigla em francês para Conferência Europeia dos Correios e Telecomunicações).

À prova de espionagem, fiável e tecnicamente aperfeiçoada, espalhou-se rapidamente com sucesso por todo o mundo. No final de 1993, mais de um milhão de pessoas em todo o mundo utilizavam as redes de telefonia móvel GSM disponíveis. E, neste processo, nasceu uma forma de comunicação completamente nova com as mensagens de texto curtas (SMS).

Na altura, os dispositivos ainda eram pesados, as antenas tinham frequentemente de ser desligadas para fazer uma chamada, e os cartões SIM tinham o tamanho de um cartão bancário. Lembra-se dos fabricantes Nokia, Motorola ou Alcatel? A duração da bateria dos primeiros telemóveis também deixava muito a desejar: era de oito a dez horas. Mas, no início, a possibilidade de ser acessível em qualquer lugar era tão atrativa que mesmo as taxas astronómicas e as dispendiosas taxas de roaming não impediram o seu sucesso.

Em 1995, a "segunda fase" melhorou a qualidade da voz e funções integradas, tais como espera de chamadas e transmissão de fax. Com o GPRS (General Packet Radio Services, em português Serviço Geral de Pacotes de Rádio, uma expansão do GSM), as possibilidades de transmissão de dados foram significativamente melhoradas. A partir de 1 de agosto de 2000, um grupo de cooperação entre várias autoridades de normalização na Europa, EUA e Ásia tornou-se responsável pelo desenvolvimento futuro da tecnologia: o 3G, 4G e o agora generalizado 5G foram outros marcos que melhoraram constantemente a transmissão de dados.

Até 2025, 87% dos europeus terão um telemóvel

No final de 2000, cerca de 400 milhões de utilizadores estavam já registados em 370 redes e em mais de 140 países. Em 2020, a "coleção global de telemóveis" foi estimada em 3,6 mil milhões de aparelhos. Em 2021, havia 850.000 telemóveis ou smartphones só no Luxemburgo. Até 2025, 87% dos europeus terão um telemóvel, de acordo com a Post. Isto coloca a "velha Europa" no topo das classificações mundiais, já que nos EUA o número é de "apenas" 85% e, na Ásia, a percentagem cai para 58% (excluindo a China).

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 No início, para fazer uma chamada telefónica, era necessário, muitas vezes, puxar uma antena. Foto: Getty Images

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. No início, para fazer uma chamada telefónica, era necessário, muitas vezes, puxar uma antena. Foto: Getty Images Os telemóveis fixos há muito que perderam a batalha contra os telemóveis hands-free Foto de arquivo: Luxemburger Wort

Os dispositivos - agora um cruzamento entre telefone, agenda, câmara fotográfica e computador - estão a tornar-se cada vez mais complexos. Em 2019, Graham Kendall, professor na Universidade de Nottingham, comparou o computador a bordo da nave espacial modelo Apollo 11 com os atuais smartphones. O Apollo Guidance Computer (AGC) tinha uma memória RAM de 32,768 bits. Nos atuais smartphones, 4 gigabytes de RAM são comuns, um milhão de vezes mais do que o computador Apollo. No AGC, um processador funcionava a 0,043 MHz: o iPhone 6 (2014) já era 120 milhões de vezes mais rápido. O aumento da frequência e capacidade de transmissão de dados continuará a desempenhar um papel central no futuro.

Neste contexto, os peritos assumem que a transmissão de voz será também cada vez mais utilizada como uma técnica de comutação através da Internet. Neste caso, a voz é transmitida exatamente da mesma forma que os dados; não há diferença para a eletrónica. Assim, tal como em inúmeras outras áreas, a Internet irá substituir a tecnologia convencional.

O telemóvel suplantou o bom e velho telefone doméstico. Se, em 1997, 61% dos lares ainda tinham uma linha fixa, em 2020, este número caiu para 42,5%. Por outro lado, de acordo com as estatísticas, cada cidadão luxemburguês tem uma média de 1,4 telemóveis por ano.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.