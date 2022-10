O Grão-Ducado é pequeno, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, é grande.

O tamanho do teu país

Nas últimas semanas tenho tido alguns amigos a visitar-me de Portugal. Quando regresso a Lisboa, nem sempre tenho tempo para por a conversa em dia com as pessoas de quem mais gosto. Ir a casa é sempre uma correria – e isso é verdade para qualquer pessoa que tenha saído do seu país. Temos sempre uma agenda apertada de coisas para fazer e pessoas para ver.

Desdobramo-nos em almoços e jantares e lanchinhos. Tentamos congregar mais gente ao mesmo tempo para reduzir os compromissos no calendário e, com isso, perdemos frequentemente o tempo de intimidade que as conversas mais profundas requerem.

(...) sempre que alguém se mete ao caminho e descobre o Luxemburgo, fica surpreendido por ele.

É um fenómeno curioso. Voltamos a casa com a ideia de matar as saudades da mais construída familiaridade e, se não temos cuidado, gastamos os dias nas palavras ligeiras. É provavelmente por isso que regressamos tantas vezes exaustos depois das férias. Atravessamos semanas inteiras a correr de um lado para o outro para estarmos com todos os que amamos. E, nesse frenesim, perdemos por vezes a qualidade dos encontros pelos quais suspirámos durante meses.

Às vezes, vou a Lisboa incógnito, sem anunciar ao mundo que tornei à raiz. E bem tento deixar os espaços alargarem-se na agenda, mas acabo sempre por encontrar alguém e desviar-me do plano ligeiro que tracei. Adoro Lisboa, tanto quanto me canso nela.

E é por isso que sabe tão bem ter alguém a visitar-te por uns dias. Aquele espaço e aquela disponibilidade e aquela intimidade que todos ansiamos têm mais fulgor quando estamos a sós com o outro, durante horas, a atualizar o estado em que nos encontramos na vida.

Há uma coisa que gosto de ver, também. É que sempre que alguém se mete ao caminho e descobre o Luxemburgo, fica surpreendido por ele. Aconteceu-me a mim, também, quando aqui aterrei pela primeira vez. Partimos com pouco mais que estas duas ideias: é um país pequeno e está cheio de portugueses. Ambas são verdadeiras, note-se.

Mas ninguém nos contou desta mistura entre a floresta e a urbanidade, nem da beleza que é olhar para o Grund a partir do Plateau do Saint-Esprit, nem da diversidade cultural que existe num território que parecia acanhado e afinal é muito mais vasto.

É isso que acho do Luxemburgo, em parte. É um lugar pequeno no mapa que se superou graças ao seu cosmopolitismo. Oficialmente, a capital tem apenas 130 mil habitantes. Mas é muito maior do que isso, por ser precisamente uma das capitais mais diversas da Europa, albergando 170 nacionalidades diferentes. O Grão-Ducado é pequeno, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, é grande.

Nestas visitas que tenho recebido, há sempre um momento em que alguém diz: "Mas sabes como é, Portugal é um país pequeno." Se olharmos bem para o mapa da União Europeia, Portugal é um país médio, em termos territoriais e em termos populacionais. Temos cinco países grandes na União – Alemanha, França, Espanha, Polónia e Itália. E temos países pequenos, como a Estónia, a Letónia ou a Lituânia. Ainda temos as nações muito, muito pequenas, como o Luxemburgo e Malta. Portugal tem uma população semelhante à Bélgica, à Suécia ou à Hungria. E isso deixa-me a pensar que, quando o assunto é o tamanho, medimo-nos da forma com que nos queremos ver.

