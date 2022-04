Durante uma semana, o lusodescendente do Luxemburgo Christophe Mendes esteve a tratar de animais abandonados pelos donos, num abrigo na fronteira da Ucrânia. Do Grão-Ducado levou com o amigo António Marques dois automóveis cheios de mantimentos.

O sorriso português que acalma os animais feridos na guerra

Já é a segunda viagem do lusodescendente Christophe Mendes, do Luxemburgo, até à fronteira da Ucrânia, onde esteve mais uma semana a trabalhar como voluntário num abrigo para animais, na pequena vila fronteiriça de Medyka, na Polónia.

Desta vez, este fotógrafo foi com o colega e amigo António Marques, conduzindo dois automóveis, ambos lotados “até ao teto” com alimentos e medicamentos para os animais de estimação feridos ou abandonados pelos donos em fuga das investidas russas na Ucrânia e que ali estão refugiados à espera de uma nova vida.

“O que ali se vive, em Medyka, neste momento, é muito duro, quer para os animais quer para as pessoas, e toda a ajuda voluntária é necessária”, vinca o lusodescendente de 32 anos, domingo de manhã, já na sua casa, no Luxemburgo, recém-chegado da missão.

A selfie de Christophe Mendes e António Marques antes da partida para Medyka, com os dois automóveis lotados com mantimentos que levaram do Luxemburgo. Crédito: instagram @christophe_mendes7, @pictures_by_morpheus

Confessava-se “muito cansado”, mas as palavras denunciavam que estava de coração mais tranquilo, a grande recompensa da “exaustão”.

“Esta guerra causa grande sofrimento a todos, pessoas e animais, e não nos podemos esquecer dos animais, eles também estão a sofrer muito. Os seus donos fugiram em pânico das suas casas e penso que muitos acabaram por deixar para trás os seus animais, não sabendo como os levar. E estes cães e gatos, sobretudo cães, ficam perdidos nas ruas, sem terem o que comer e muitos acabam também por ser feridos pelos ataques, apresentando ferimentos, queimaduras ou ossos partidos. Se não forem recolhidos podem morrer”, relata Christophe Mendes.

"Éramos poucos para tantos animais"

Na semana passada, estes dois portugueses do Luxemburgo e mais quatro voluntários cuidavam de 23 cães do abrigo e de mais alguns gatos. “Éramos poucos para tantos animais, pois temos diariamente de lavar e desinfetar os locais onde estão, alimentá-los, levá-los a passear”.

Neste acampamento cuida-se destes amigos de quatro patas e dá-se “todo o conforto possível” durante as três semanas de quarentena exigidas por lei, sendo frequente também a presença de um veterinário que os trata e vacina. Tal como os seres humanos, também estes cães e gatos precisam de ser “acarinhados e, embora não consigam expressar por palavras, compreendem os nossos gestos, festas e sorrisos”, realça o voluntário.

Luxemburgo solidário

Aliás, “o sorriso é a linguagem mais universal que existe, e que vale mais do que mil palavras, aquecendo os corações dos refugiados e dos animais nesta guerra”, sublinha o português que, entre as suas fotografias nesta missão, escolhe uma em particular para ilustrar a entrevista.

Está ao lado de um dos cães abandonados, em Kharkiv, a quem no abrigo batizaram de “Roosevelt”, por ter o “ar imponente do antigo presidente dos EUA, Franklin Roosevelt”. Contudo, Christophe Mendes também o chamava de “Urso ou Ursinho”. O animal foi encontrado nas ruas de Kharkiv perdido e também ele se tornou um refugiado de guerra.

O apego aos animais do abrigo é grande, mas o voluntário sabe que não os pode trazer para casa. Tal envolveria muitos procedimentos legais, além de que, em casa, também já fazem parte da família o cão Ruby e o gato Hades.

Os mantimentos doados no Luxemburgo foram entregues no acampamento que luta com dificuldades, pelo que “toda a contribuição é bem-vinda”.

Tirar férias para ajudar os animais vítimas da guerra

Antes da nova missão, Christophe Mendes lançou um apelo na sua página de fotografia no Instagram para a doação destes bens na Ucrânia, e em apenas uma semana a “solidariedade foi enorme”, diz, agradecendo a todos.

“Há muitos ucranianos e famílias que atravessam a fronteira para ir buscar comida e bens essenciais aos centros de Medyka, quer de acolhimento de pessoas ou de animais”, precisa o fotógrafo, que tem realizado as viagens com outros colegas de profissão.

Da primeira vez, em março, Christophe Mendes e outro amigo foram de avião e autocarro até Medyka, prontos para passar uma semana a dar o apoio necessário aos refugiados. Acabaram também por ficar a trabalhar neste abrigo de animais. O português decidiu então que iria de novo gastar outra semana das suas férias no acampamento de animais. Nas duas viagens, encontrou sempre voluntários portugueses e de outras nacionalidades naquelas paragens.

Refugiados estão a regressar à Ucrânia

“Voluntários são sempre bem-vindos naquela zona, mas quem vai para lá tem de saber que o que ali se vive é muito mais duro do que as imagens da televisão ou fotografias. A realidade é mais cruel, famílias e crianças pequenas que ali estão sem nada, e não sabem para onde vão; animais feridos, é muito duro e pode ser muito traumático para pessoas mais sensíveis, mesmo depois no regresso a casa, se não sabem gerir as emoções de toda aquela situação que nos confronta”, frisa.

A invasão russa dura há há 63 dias e, se nas primeiras semanas, milhões de ucranianos deixaram o país, agora há quem esteja a fazer a viagem contrária: a regressar. “Muitas famílias, homens e crianças formavam filas de quase 10 quilómetros na Polónia para passar a fronteira da Ucrânia e voltar para o país. Em maio, quando ali estive a primeira vez tal não acontecia, o sentido era inverso”, reparou o lusodescendente.

“Penso que estes refugiados decidiram arriscar e voltar porque afinal aquele é o seu país, e há lugares que ainda estão relativamente calmos, e para eles deverá fazer mais sentido estar na terra natal”, considera Christophe Mendes realçando que havia sempre gente voluntária também a prestar assistência a quem esperava nessas filas, que “lhes davam alimentos, bebidas e outros bens”.

Recém-chegado, Christophe Mendes pensa já na próxima viagem a Medyka, “se, infelizmente, o conflito se mantiver”. O português, com o apoio da mulher – ambos são pais de um “bebé com menos de um ano” -, abdica das suas férias anuais por um bem maior: dar um pouco de consolo aos animais, as outras vítimas desta guerra.

