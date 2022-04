O restaurante partilhou uma publicação na sua página do Facebook, na tarde desta sexta-feira, com o título "Para a Sonia".

Kirchberg

"O seu belo sorriso estará sempre nos nossos pensamentos". Restaurante Vapiano presta homenagem a Sonia

Tiago RODRIGUES "Não esqueceremos a Sonia, o seu belo sorriso estará sempre nos nossos pensamentos". Foi desta forma que o restaurante Vapiano, em Kirchberg, prestou homenagem a Sonia Di Pinto, a imigrante italiana de 46 anos que foi encontrada morta na cave da pizzaria no domingo.

O restaurante partilhou uma publicação na sua página do Facebook, na tarde desta sexta-feira, com o título "Para a Sonia". A italiana trabalhava no Vapiano, na avenida John F. Kennedy, em Kirchberg, desde 2014 e foi morta na noite do último sábado por dois homens encapuzados que assaltaram a pizzaria e levaram 3.000 euros do cofre na cave.

"Estamos todos profundamente entristecidos com a perda de Sonia, membro da família Vapiano e da equipa do nosso restaurante em Kirchberg desde 2014. A sua morte trágica enche-nos a todos de horror, dor e afeta-nos profundamente", lê-se na mensagem no Facebook.

Sonia era "considerada um modelo para a equipa, o seu profissionalismo e dedicação foram um exemplo para todos", acrescenta a publicação. "Cheia de coragem e extrema bondade, a sua atenção para com os clientes e colaboradores foi inigualável".

O restaurante endereçou ainda algumas palavras de apoio aos familiares e amigos de Sonia: "O que podemos dizer àqueles que perderam uma companheira, uma filha, uma irmã... palavras de apoio, conforto, silêncio respeitoso, portas fechadas. O nosso restaurante em Kirchberg está fechado desde domingo de manhã e permanecerá fechado pelo menos durante as próximas duas semanas".

Vídeo confirma assalto que acabou em morte de mulher em Kirchberg As imagens de videovigilância mostram dois homens encapuçados a entrar na pizzaria Vapiano na noite de sábado.

As imagens de videovigilância mostram dois homens encapuzados a entrar na pizzaria Vapiano na noite de sábado enquanto Sonia Di Pinto contava o dinheiro da caixa. Os suspeitos terão atacado Sonia com golpes violentos, acabando por estrangulá-la. Depois, levaram a mulher para a cave, onde estaria guardado o cofre do restaurante, e roubaram 3.000 euros.

O corpo da mulher foi descoberto na manhã do domingo de Páscoa, tendo as autoridades luxemburguesas ordenado imediatamente uma autópsia. O exame foi realizado na terça-feira passada e concluiu que a mulher foi morta de forma violenta, confirmando a teoria levantada pelos ferimentos graves que tinha na cabeça, provavelmente com recurso a um objeto cortante.

Mulher foi encontrada morta na cave de um restaurante em Kirchberg A polícia do Grão-Ducado já iniciou as investigações para apurar a morte da mulher, de 46 anos, cujo cadáver foi descoberto esta manhã de domingo de Páscoa.

"Toda a equipa de Vapiano Kirchberg, Vapiano Luxemburgo, Vapiano França e os outros 230 restaurantes Vapiano juntam-se à família e aos seus entes queridos com emoção e respeito", lê-se na publicação do restaurante, que irá promover "iniciativas com os membros da equipa para a homenagear e para a recordar".

A morte de Sonia Di Pinto deixou em choque a comunidade de Petacciato, a localidade na província italiana de Campobasso, a duas horas de Nápoles, de onde era natural, e tem sido amplamente noticiada nos meios de comunicação social italianos.



