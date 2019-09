Veja o vídeo deste salto em queda livre do governante a 4000 metros de altitude e a mais de 200 km/hora.

O salto radical de paraquedas do ministro Lex Delles

Paula SANTOS FERREIRA

O ministro do Turismo aproveitou a inauguração de novos paraquedas do ‘Cercle Para Luxembourg’, integrados no ciclo turístico, para viver uma experiência única. Com muita adrenalina.

O ministro Lex Delles não resistiu ao convite e decidiu estrear-se no salto em queda livre, no passado dia 6 de setembro. Mas só ontem publicou o video da aventura no instagram.

Quando se está “4000 metros acima do nível do mar não se liberta apenas a adrenalina, também temos uma vista magnífica da paisagem coberta de gelo”, conta Lex Delles nesta rede social.

O corajoso ministro realizou um salto de paraquedas a uma altitude de 4000 metros, em queda livre, a mais de 200 km/hora, conta o site do ‘Cercle Para Luxembourg’, do Clube de Paraquedismo do Grão-Ducado, situado em Noertrange, sobre a aventura escolhida por Delles.

“A 1500 metros de altura o instrutor abre então o paraquedas para um voo de cinco a sete minutos muito mais calmo. A aterragem é por norma suave, podendo ser sentado ou em pé, dependendo das condições do vento”, explica o site.

A aventura começa com um voo de vinte minutos sobre as belas paisagens do norte do Grão-Ducado. Só então chega a altura do salto, que segundo o site custa 265 euros incluindo o vídeo.