"O racismo agora é diferente do tempo do meu pai, mas continua a magoar"

Luxemburgo e Portugal assinaram um acordo em 1973 para travar a chegada de cabo-verdianos ao Grão-Ducado. A equipa de futebol "Associação Amílcar Cabral" teve de mudar o nome para "Associação Luso-cabo-verdiana" para poder jogar no antigo campeonato da Federação das Associações Portuguesas no Luxemburgo. O pai de Mirlene Fonseca é do tempo em que havia cartazes à porta de estabelecimentos comerciais no Luxemburgo a proibir a entrada a negros. Hoje, a jovem estudante cabo-verdiana diz que a discriminação é "mais subtil", mas que "continua a magoar".