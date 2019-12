O ano de 2020 vai trazer algumas mudanças no Luxemburgo. Como todos os anos a passagem a um ano novo é sinónimo da entrada em vigor de algumas medidas.

O que vai mudar em 2020?

Susy MARTINS

O início do ano vai ser marcado pela adaptação dos salários e pensões ao custo de vida, através do sistema de indexação. O Instituto Nacional de Estatística (STATEC) anunciou a 24 de dezembro que, segundo resultados provisórios, a taxa de inflação ultrapassou a barreira dos 1,7%, desencadeando uma nova indexação dos ordenados. Assim sendo, o aumento propriamente dito de 2,5% cairá nas contas bancárias no final de janeiro.



Para além do chamado ‘index’, o governo anunciou no mês de novembro um aumento das pensões de 1,5% do montante bruto.

Também a partir de 1 de janeiro vai ser obrigatório instalar detetores de fumo nas novas habitações. Segundo a nova lei, vai ser obrigatório ter um detetor de fumo em todos os quartos. O dispositivo é desaconselhado noutras divisões da casa, como na cozinha, na casa de banho e garagem.

Se esta regra é válida para as habitações novas, as pessoas que vivem em casas já construídas também deverão alinhar-se à lei, mas têm três anos para o fazer.

O terceiro mês de 2020 trará uma medida pioneira a nível mundial. Os transportes públicos, autocarro e comboios, vão ser gratuitos para todos, a partir do dia 1 de março.

Em contrapartida, os preços dos combustíveis vão ficar mais caros. A subida deverá oscilar entre um e cinco cêntimos. De acordo com um comunicado conjunto dos ministérios das Finanças, Energia, e Trabalho, o aumento do imposto sobre os combustíveis e a medida deverá acontecer entre fevereiro e abril do próximo ano. A subida anunciada deverá variar entre um e três cêntimos para a gasolina e entre três e cinco cêntimos para o gasóleo.