Chama-se Olinda Almeida, chegou ao Luxemburgo há seis anos e trabalha como empregada de limpeza, mas não tem dúvidas quanto ao que faria se chegasse a primeira-ministra do Luxemburgo. A imigrante portuguesa foi entrevistada pela rádio pública luxemburguesa 100,7, numa série chamada "Wann ech Premier wier" ("Se eu fosse primeiro-ministro").

Luxemburgo 1 5 min.

O que mudava se uma empregada de limpeza portuguesa fosse primeira-ministra?

Chama-se Olinda Almeida, chegou ao Luxemburgo há seis anos e trabalha como empregada de limpeza, mas não tem dúvidas quanto ao que faria se chegasse a primeira-ministra do Luxemburgo. A imigrante portuguesa foi entrevistada pela rádio pública luxemburguesa 100,7, numa série chamada "Wann ech Premier wier" ("Se eu fosse primeiro-ministro").

O programa questiona pessoas comuns sobre as suas propostas para o Grão-Ducado, quando faltam menos de duas semanas para as eleições legislativas, que se realizam a 14 de outubro.



Olinda Almeida, de 47 anos, natural de Marco de Canaveses, era gerente de uma loja antes de imigrar para o Grão-Ducado, para trabalhar nas limpezas. O marido ficou desempregado em Portugal, no setor da construção. "Como já cá tinha um irmão há 25 anos, decidiu vir". Ela e o filho vieram mais tarde, contou ao Contacto.



No programa que lhe é dedicado, Olinda Almeida apresentou duas propostas para a saúde e a educação. Na saúde, a portuguesa é a favor do fim do pagamento antecipado das facturas médicas, uma proposta que foi feita nesta legislatura, mas que acabou por ficar em águas de bacalhau. Recorde-se que, atualmente, os utentes são obrigados a pagar a totalidade das faturas médicas, sendo reembolsados posteriormente pela Caixa Nacional de Saúde, após o envio pelo correio dos recibos respetivos. Olinda Almeida acha que é uma questão básica de justiça social. "Às vezes, pode haver pessoas que não vão ao médico por não terem dinheiro para pagar a consulta", apontou. "Em Portugal, é mais fácil", defendeu, destacando que "normalmente, no médico de família, se paga cinco euros", e que há isenção de pagamento para as pessoas com mais dificuldades.



Mas é na educação que a proposta é mais radical, pelo menos para os ouvintes luxemburgueses. Se fosse primeira-ministra, Olinda Almeida punha fim ao sistema de orientação dos alunos para o técnico e o clássico, considerando que a seleção, no sexto ano, é feita "muito cedo" para decidir o destino das crianças. "As crianças são demasiado jovens para terem a responsabilidade de decidir o que querem fazer quando forem grandes", disse a portuguesa.



Para Olinda Almeida, cada criança é um caso, contestando a inflexibilidade do sistema educativo luxemburguês. "É como quando as crianças começam a andar, umas começam aos nove meses, outras só com 18 meses". E aponta o exemplo do filho de uma amiga em Portugal. Nos primeiros anos na escola, a amiga achava que o filho era mau aluno, que "não percebia nada". "Depois, ele começou a melhorar, e hoje é médico cardiologista", conta. "Talvez aqui seja mais difícil isso acontecer, porque [as crianças] têm de tomar outro caminho", sublinha. "Isso não é bom. A escola devia ter todos os alunos juntos, em vez de os separar", defendeu.



Ser primeiro-ministro quando não se pode votar

Ao Contacto, Olinda Almeida contou a razão que a levou a fazer esta proposta para a educação. "Quando me disseram como é que funcionava o sistema, achei muito estranho. Em Portugal os alunos andam todos juntos até ao 9° ano, até escolherem a área para onde querem seguir. Mas em Portugal escolhem, ninguém lhes impõe", frisa. "Isto condiciona os alunos", critica. E volta a falar do caso do filho da amiga de que fala no vídeo. "Ele foi mau aluno até ao sexto ano, mas quando decidiu ser médico, aplicou-se e foi incrível, nunca chumbou ano nenhum. Hoje é médico. Cá, era impossível", lamenta.

Quando chegou ao Luxemburgo, o filho de Olinda Almeida já tinha 15 anos. Esteve numa turma de acolhimento e depois foi para um liceu técnico. "Ele nunca quis ir para a Universidade", diz. Apesar disso, teria gostado de um curso que não estava disponível em francês. "Como o curso que ele queria era superior ao que fez, mas era em alemão, teve de fazer um Diploma de Aptidão Profissional para ser mecânico, e já trabalha". Mesmo assim, Olinda diz que está satisfeito com a profissão.

A portuguesa gostou de poder propor reformas políticas, no programa que desafia pessoas comuns a imaginar que são o primeiro-ministro, apesar de não poder votar nas legislativas, reservadas aos luxemburgueses. Em 2015, os luxemburgueses chumbaram uma proposta para atribuir o direito de voto dos estrangeiros em eleições legislativas, com 80% de votos contra. Mas para Olinda Almeida, não poder votar nestas eleições "é normal". "Se quisermos votar, também temos a opção de aprender a língua luxemburguesa e pedir a nacionalidade", disse ao Contacto. Já nas eleições abertas aos estrangeiros, não vai falhar. "Eu só não votei nas comunais no ano passado porque ainda não tinha feito os cinco anos completos [antes do recenseamento], porque senão tinha ido votar".

O programa "Wann ech Premier wier" ("Se eu fosse primeiro-ministro"), da rádio 100,7, entrevistou também outro português, o proprietário de um café em Gilsdorf, a viver há 17 anos no Luxemburgo.



A ideia, inspirada na série "One in 8 million", do New York Times, é ouvir pessoas comuns sobre as suas ideias para as legislativas. "Queríamos ouvir pessoas diferentes, de várias nacionalidades e profissões, não só eleitores, como também as pessoas que não podem votar", explicou ao Contacto a jornalista Tessy Steffen Koenig, que assina a série de vinte retratos do programa. A ideia é dar voz aos residentes no país, quer possam ou não votar, em políticas que os afetam a todos. "Tentámos também fazer um retrato destas pessoas", explicou a jornalista, que calcorreou o país com o fotógrafo Max Dalscheid. O resultado são vinte retratos que estão a ser difundidos diariamente, de segunda a quinta-feira, na rádio pública luxemburguesa, e que podem ser ouvidos no site da 100,7.



Paula Telo Alves