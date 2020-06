Numa breve conferência de imprensa a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o Diretor Geral da Saúde, Jean-Claude Schmit, traçaram o roteiro dos próximos capítulos. O objetivo é evitar um novo confinamento.

O que muda com o fim do estado de emergência?

Terminado o estado de emergência, o governo luxemburguês está empenhado para evitar quer uma segunda vaga de contágios, quer um novo confinamento.

A partir desta quinta-feira a chamada "lei covid" entra em vigor. Numa breve conferência de imprensa a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o Diretor Geral da Saúde, Jean-Claude Schmit, traçaram o roteiro dos próximos capítulos.

O objetivo é não recuar no "trabalho feito" e "evitar uma nova quarentena". Assim, o uso de máscara nos transportes e nos espaços públicos passa a ter força de lei. O mesmo se aplica as regras de distanciamento social. Daqui em diante, as reuniões com mais de 20 pessoas passam a ser permitidas, desde que as pessoas estejam sentadas e com a devida proteção facial. Até ordem em contrário, as feiras estão proibidas e as discotecas são encerradas.

"Isto não muda muito em comparação com as últimas medidas de desconfinamento tomadas pelos regulamentos do Grão-Ducado, são sobretudo algumas adaptações e uma série de recomendações", resumiu a ministra em luxemburguês. Avessa a proibições, Paulette Lenert voltou a apelar ao sentido de responsabilidade dos residentes no Grão-Ducado e insistiu que "não é hora de relaxar".

Salientando especificamente os casos da Alemanha e de Portugal, a governante mostrou-se determinada a "evitar a imposição de um novo confinamento" para minonar as "consequências económicas" do cenário. "Ainda estamos num contexto de crise, a urgência mantém-se", insistiu.

Quarentena caso a caso

Neste sentido, o Diretor Geral da Saúde adiantou que no caso de uma nova infeção ser detetada num escritório ou numa sala de aula, poderá ser decidida uma quarentena "caso a caso, em função da natureza dos contactos que a pessoa em causa tenha tido".





