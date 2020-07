O calor também chegou ao Luxemburgo, ultrapassando os 30 graus, podendo afetar a saúde dos mais frágeis e dificultar a vida da população em geral.

O que fazer para proteger a saúde em caso de vaga de calor no Luxemburgo? Ministério da Saúde responde

Susy MARTINS O calor também chegou ao Luxemburgo, ultrapassando os 30 graus, podendo afetar a saúde dos mais frágeis e dificultar a vida da população em geral.

O Ministério da Saúde relembrou, esta sexta-feira, alguns conselhos para suportar melhor o calor que vai assolar o país nos próximos dias.

A primeira recomendação vai para as pessoas idosas ou doentes que vivem sozinhos. Caso conheça uma pessoa nessa situação, tente visitá-la pelo menos uma vez por dia e fique atento se bebe pelo menos 1,5 litro de água.

Uma recomendação que também vale para toda a população: beber muita água e evitar o consumo de álcool para não desidratar.

O Ministério da Saúde emitiu ainda vários conselhos: para além do álcool, evite beber café e chá. As bebidas ricas em açúcar ou cafeína têm efeito diurético.

Coma normalmente. Se não tiver fome, reparta as refeições. Coma todos os dias frutas e legumes para recarregar o corpo em minerais.Evite sair à rua durante as horas mais quentes. Mantenha-se dentro de casa nas divisões mais frescas.

Se tiver mesmo que sair, mantenha-se à sombra e cubra a cabeça. Se a sua casa se tornar demasiado quente, tente passar pelo menos duas a três horas por dia num local fresco ou com ar condicionado.

Evite o esforço físico intenso e atividades desportivas durante as horas de maior calor. Feche as persianas, cortinas e estores das janelas expostas ao sol.

Mantenha as portas exteriores e janelas fechadas quando a temperatura exterior for superior à temperatura interior. Aproveite as temperaturas mais frescas ao entardecer, à noite ou de manhã para ventilar a sua casa.

Sinais de alerta

O calor faz perder muita água e sais minerais. Se essas perdas não forem compensadas corretamente, correm-se riscos. Tenha atenção aos primeiros sinais de alerta como: cãibras a nível dos membros superiores e inferiores e do abdómen; vertigens, tonturas, fraqueza, insónia não habitual.

Caso sinta esses sintomas: cesse todas as atividades, mantenha-se num lugar fresco e beba água.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.