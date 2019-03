O Festival das Migrações é um evento com centenas de iniciativas e vertentes que envolvem as associações de migrantes presentes no Luxemburgo. O programa é possível de consultar nas páginas da organização. Deixamos-lhe algumas sugestões de debates que se realizam nos três dias.

O que fazer este fim de semana? Pensar as migrações

O Festival das Migrações é um evento com centenas de iniciativas e vertentes que envolvem as associações de migrantes presentes no Luxemburgo. O programa é possível de consultar nas páginas da organização. Deixamos-lhe algumas sugestões de debates que se realizam nos três dias.

O programa da 36a edição do Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania, maior encontro multicultural do Luxemburgo, está de regresso no próximo fim de semana à Luxexpo, em Kirchberg. O grupo luso-francês Leo Di Mola Forró atua esta sexta-feira na abertura do certame numa noite que será dedicada aos sons lusófonos. Outros eventos de música e dança vão decorrer durante todo o evento.

O festival vai contar também com a presença dos escritores portugueses Francisco Moita Flores, Rui Zink, Luís Carvalhido, Joaquim Pinto da Silva e Carlos Margarido. Deixamos-lhe também sugestões de debates que se realizam nos três dias:

Sexta-feira, 1 de março, às 18h30. Mesa Redonda - Eleições europeias de 2019: Qual a direção para a Europa de Amanhã?

Participantes: Christoph Schroeder (Gabinete de informação do Parlamento Europeu no Luxemburgo), Antoni Montserrat (CLAE) e de representantes dos partidos políticos: Charles Goerens (DP), Tilly Metz (Déi Gréng), Christophe Hansen (CSV), Nicolas Schmit (LSAP), Marie-Paule Dondelinger (Piratepartei), Joé Thein (Déi Konservativ),Ali Ruckert (KPL), Fernand Kartheiser (ADR) e David Wagner (Déi Lénk)

Moderação: Monique Kater

Sábado, 2 de março, às 15h30. Encontro com Fermin Muguruza, músico e realizador do filme de animação “Black is Beltza”.

Fermin Muguruza Ugarte é um dos expoentes do rock radical basco e do punk basco, fundador dos Kortatu e dos Negu Gorriak. Atualmente, depois do fim destas duas bandas históricas, continua com uma carreira a solo. Conhecido pelas suas posições independentistas e internacionalistas percorreu grande parte do mundo com as suas músicas e lutas. Durante os últimos 12 anos, participou na realização de 11 documentários sobre a música dos países árabes. O seu último projeto é o filme de animação “Black is Beltza”: uma história de espionagem com o pano de fundo das lutas nos anos 60 do século passado.

Sábado, 2 de março, às 17h. Conferência sobre a situação das pessoas homossexuais, bissexuais, trans e queer que pedem asilo no Luxemburgo e na Europa.

Participantes: Nina Held, Jean-Daniel Ndikumana. Nina Held é investigadora em sociologia na University of Sussex, o seu trabalho debruça-se sobre as experiências dos LGBTQI refugiados na Alemanha, Itália e Reino Unido. Jean-Daniel Ndikumana é animador e encarregue das relações internacionais da Maison Arc-en-Ciel na província do Luxemburgo na Bélgica.

Moderação: Enrica Pianaro (CIGALE), Evento bilingue francês e inglês.

Domingo, 3 de março, 14 horas. A CLAE organiza um encontro com as associações para preparar o 8° Congresso das associações vindas da imigração que está convocado para os dias 7 e 8 de dezembro de 2019.

As temáticas propostas deste encontro são as seguintes:

Estatuto e participação dos cidadãos vindos da imigração na sociedade luxemburguesa;

Integração pela cultura, a língua e o sistema escolar das pessoas oriundas da imigração e das suas associações;

As condições de vida e de acolhimento das pessoas vindas da imigração.

Consulte o programa na íntegra aqui.