Três objetos voadores suspeitos foram abatidos pelos americanos nos últimos dias. Mas o que faria o Grão-Ducado neste cenário?

Luxemburgo 3 min.

Defesa

O que faria o Luxemburgo se um balão espião sobrevoasse o território?

Thomas BERTHOL Três objetos voadores suspeitos foram abatidos pelos americanos nos últimos dias. Mas o que faria o Grão-Ducado neste cenário?

(Com AFP) - Um avião de combate americano abateu um objeto não identificado que pairava sobre o Canadá no sábado à tarde, no âmbito de uma operação conjunta entre Washington e Ottawa. E um outro foi abatido esta segunda de madrugada.

Qual seria a reação do Luxemburgo no caso de um evento semelhante?



Imaginemos que um balão suspeito ou espião sobrevoava o espaço aéreo do Grão-Ducado. Naturalmente, o Luxemburgo não tem a dimensão dos Estados Unidos ou do Canadá. Este cenário pode parecer altamente improvável. Mas mantenhamos esta hipótese em mente: o que aconteceria?

"Num cenário desses, o exército luxemburguês não está envolvido", refere Michael Schuster, assessor de imprensa do ministro da Defesa.

Frota de balões espiões da China tem como alvo 40 países, avisam EUA Os balões possuem equipamentos de espionagem para recolher informações. China justificou com "pesquisa meteorológica”.

"O espaço aéreo do Luxemburgo é monitorizado, em tempo de paz, pela Administração de Navegação Aérea (ANA) para efeitos de gestão do tráfego aéreo civil. Além disso, o espaço aéreo luxemburguês é permanentemente monitorizado pela componente aérea da defesa belga."

"Se uma das entidades de vigilância detetar um objeto voador suspeito, não identificado ou mesmo um avião militar não autorizado, o acompanhamento deste objeto é assumido pelo centro de controlo do espaço aéreo belga/luxemburguês da Defesa Belga (Control and Reporting Center, CRC) em Beauvechain", continua a tutela da Defesa.

Proibido usar força letal para abater objetos voadores

Mas se fosse considerada necessária uma intervenção aérea, só por decisão do ministro da Defesa luxemburguês seriam levadas a cabo operações. Neste caso, "os aviões de combate da força aérea belga e/ou holandesa entrariam em ação de acordo com os procedimentos definidos num tratado entre os países do Benelux."

Mas, relativamente à possível eliminação do objeto voador, como os americanos fizeram com o balão chinês, - "claramente feito para observação para fins de espionagem" - de acordo com Washington, "é em princípio proibido abater ou destruir um objeto voador sobre território luxemburguês utilizando força letal", segundo a direção da Defesa.

China anuncia objeto voador não identificado no leste do país e vai abatê-lo O anúncio coincide com a chamada "crise do balão", iniciada após a descoberta de um alegado balão espião chinês sobre o território dos EUA e, mais recentemente, sobre o Canadá.

"Todos os anos, uma média de 20 incidentes ocorrem no espaço aéreo do Benelux. Isto leva a cerca de dez intervenções de aviões de caça, que acabam por requerer quatro interceções reais, de acordo com a divisão aérea belga".

"O voo de máquinas, balões ou drones no Luxemburgo está sujeito a autorização específica e individual pela Direção da Aviação Civil (DAC) e as condições variam de acordo com o tipo de máquina. O funcionamento dos balões é regido por uma lei europeia, que se aplica uniformemente a todos os Estados-membros da UE", explicam os responsáveis.

Exército não tem aviões militares ofensivos "O exército tem uma componente aérea, que gere as atividades das aeronaves de transporte aéreo, em particular o Airbus A400M, em colaboração binacional com a Bélgica, ou as aeronaves MRTT dentro da Unidade Multinacional MRTT. As forças terrestres têm vários tipos de drones para o reconhecimento aéreo. Mas o exército luxemburguês não dispõe de aviões militares ofensivos, tais como aviões de combate ou outros, que possam ser utilizados para intervenções nos cenários aqui mencionados."

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.