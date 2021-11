A alteração à lei do trabalho em Portugal chegou ao programa norte-americano 'The Daily Show', apresentado por Trevor Noah.

"O que eles fazem em Portugal? Cães d'Água?" Lei do trabalho portuguesa chega aos EUA

Ana Patrícia CARDOSO A alteração à lei do trabalho em Portugal chegou ao programa norte-americano 'The Daily Show', apresentado por Trevor Noah.

No início de novembro, o Parlamento português aprovou uma proposta de alteração ao Código do Trabalho, em que os empregadores passam a ter o "dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso", abrindo exceção para situações de "força maior". A norma aplica-se a todos os trabalhadores e não apenas aos que passaram a estar em teletrabalho.

Esta alteração fez cabeçalhos em vários meios de comunicação internacionais, como o The Guardian, Financial Times ou a CNN, mas também atravessou o Atlântico para se tornar motivo de paródia num dos programas de televisão mais influentes dos Estados Unidos, o 'The Daily Show', apresentado por Trevor Noah.

No segmento humorístico, Trevor começa por explicar a alteração à lei e qualifica-a de "gangsta". "Tornar ilegal que os chefes telefonem aos funcionários fora do horário de trabalho. Percebem que isso significa que, se o vosso chefe vos telefonar ao jantar, podem simplesmente atender e dizer 'Espera um bocadinho... Deixa-me só colocar a chamada em conferência... com a polícia!'", disse o comediante.



No entanto, o apresentador concluiu que esta mudança vai resultar numa diminuição da produção portuguesa. "Se Portugal vai trabalhar menos isso significa que vai produzir menos, e isso significa que o resto do mundo não vai receber tantos… — o que produzem em Portugal? —​ … cães-d’Água?" [referindo-se a Bo, o cão-d’Água português de Barack Obama que se tornou famoso na Casa Branca].

O humor de Trevor não foi bem recebido por alguns portugueses. No Twitter, houve quem ficasse ofendido com a falta de conhecimento sobre o país. "Ao ouvir Trevor Noah a falar de Portugal dá para entender porque é sempre atual a frase de Johann Ghote: 'Não há nada mais assustador do que ver a ignorância em ação'".

"Falando de educação, Portugal é um dos melhores produtores de vinho, tecnologia, conhecimento, cortiça, comida e assim por diante. Não o saber e ainda o transmitir, confundindo alguns trabalhadores que defendem a lei com preguiça, é apenas simples ignorância arrogante", escreveu outro utilizador.



Outra pessoa decidiu comparar o tratamento de Noah à forma como os países nórdicos olham para os portugueses. "Obrigado, @Trevornoah, por te juntares aos países merd**** do norte. Temos menos férias pagas e trabalhamos mais horas não remuneradas do que quase todos os países da UE", pode ler-se.

O 'sketch' termina com um elogio ao país, que colocou as leis laborais ao serviço de um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, quando comparado com os próprios Estados Unidos e o escândalo dos trabalhadores da Amazon.

"Uma vitória dos trabalhadores em Portugal, e no resto da Europa, é impedir que o teu chefe te ligue após as 17h00. Isso é uma vitória. Enquanto que nos EUA, uma grande vitória dos trabalhadores é: agora os funcionários da Amazon podem escohher entre garrafas de plástico ou de vidro para urinar" .



