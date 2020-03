O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, tomou a medida em concertação com o Grão-Duque Henri, a quem cabe constitucinalmente declarar o Estado de Emergência.

O que diz a Constituição sobre a declaração do Estado de Emergência

O primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, tomou a medida em concertação com o Grão-Duque Henri, a quem cabe constitucinalmente declarar o Estado de Emergência.

A Constituição luxemburguesa estabelece no seu artigo 32, alínea 4, que "no caso de uma crise internacional, ameaça real aos interesses vitais de toda a população ou perigo iminente, o Grão-Duque, depois de ter verificado a urgência resultante da impossibilidade do Parlamento legislar no tempo adequado, pode assim tomar medidas regulamentares em todas as matérias. Estas medidas podem derrogar as leis existentes. Devem ser necessárias, adequadas e proporcionais ao objetivo perseguido de cumprir a Constituição e os tratados internacionais.

A extensão do Estado de Emergência, para além de dez dias, só pode ser decidida por uma ou mais leis aprovadas nas condições do artigo 114, parágrafo 2 da Constituição, que estabelece a duração do Estado de Emergência, mas a extensão não pode exceder um máximo de três meses.

Todos os regulamentos feitos nos termos desta disposição deixarão de produzir efeitos o mais tardar no final do estado de emergência. A Câmara dos Deputados não pode ser dissolvida durante um Estado de Emergência".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.