Testes rápidos de saliva e com recurso a zaragatoa estão à venda nas farmácias e nos supermercados do Luxemburgo. O Ministério da Saúde emite recomendações em caso de resultado positivo desses autotestes.

O que deve ser feito quando o autoteste rápido à covid-19 da positivo?

A primeira coisa a fazer é o autoisolamento para evitar possíveis contágios. Depois o resultado deve ser comunicado às autoridades sanitárias, através do portal do Ministério da Saúde dedicado à covid-19, no site oficial.

O resultado do autoteste, menos fiável, tem de ser confirmado por um teste PCR. Cabe neste caso ao médico de família, com quem se deve entrar em contacto, passar a receita médica para a realização do teste de diagnóstico PCR, a efetuar num dos laboratórios do país.

A partir daí, o serviço de rastreamento da Direção da Saúde entra em contacto com o infetado e dá instruções quanto ao tempo de isolamento a respeitar e ao preenchimento de formulários necessários.

O Ministério da Saúde aconselha ainda informar os contactos próximos o mais rapidamente possível para que estes se coloquem em autoquarentena e assim poder evitar-se a propagação do novo coronavírus.



